Gubik Petra zenés tehetségkutatóból, sőt a 2022-es A Dal színpadjáról is ismerős lehet, de a számításait mégsem az énekesi pályán, hanem a Budapesti Operettszínház és a Játékszín színházak társulati tagjaként találta meg. Kevesen tudják, hogy a fiatal színésznő az érettségi után sikeres felvételt nyert a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Etnográfia, muzeológia szakára, és 2014 januárjában végzett. Most azonban újabb „tévés” feladatra jelentkezett, és elvállalta az ország legnagyobb házibulijának egyik szerepét, azaz a TV2 Sztárban Sztár című műsorának felkérését, melyben egészen a döntőig menetelt.

A 32 éves Petra számos átalakuláson ment keresztül az elmúlt nyolc adás alatt. A döntőbe négy versenyző került be, köztük Petra, egyedüli színésznőként. Három énekessel kell megküzdenie, hogy elvigye a 9. évad legfényesebb és egyetlen trófeáját. A fiatal színésznő az utolsó pillanatig gyakorol, ugyanis az egyéni produkciója után – amikor is az ausztrál énekesnő, Sia egyik népszerű dalát adja elő – duettpartnere is lesz a fináléban: Takáts Tamás Máté Péter-díjas magyar rock- és bluesénekes, dobos és gitáros, aki többek közt a Karthago, a Senator és az East zenekarok tagja. Petrának Keresztes Ildikó bőrébe kell bújnia mellette, az ő mély és füstös hangját kell utánoznia.

Sok szerepben

A színésznő nyilatkozott a finálé előtt a tavalyi Sztárban Sztár szintén debreceni kötődésű győztesének, Vavra Bencének, és elmondta, olyan volt az egész műsor, mint egy hullámvasút, minden egyes hét nagyon emlékezetes volt.

Életem legnagyobb kalandja volt: önismereti szempontból feszegettem a határaimat, új impulzusokat kaptam, és elmondhatom, hogy most már felismernek az utcán

– nevetett a beszélgetésben Petra, aki hangsúlyozta: hangilag nagy kihívás volt a kapott előadókat megformálni. Az Insta-oldalán nagyon aktív színésznő személyesen találkozott Keresztes Ildikóval, és kirakott kettejükről egy közös fotót, ami mellé azt posztolta:

– A holnapi egyik utolsó feladatom, hogy Keresztes Ildikót odaénekeljem a Sztárban sztár színpadára, Takáts Tamás partnereként. Mit ’”feladat” ez egy ajándék! Bárhogy alakul, ez az! A tegnapi kamerapróbáról hazafelé menet kattintottunk egy képet! Vasárnap azt mondta megnéz bennünket!

Gubik Petra olyan énekeset formált meg eddig a színpadon, mint például Rúzsa Magdi, Wolf Kati, de férfiként is helyállt Azahriah szerepében, vagy az AC/DC frontembereként. Azonban külföldi dívaként is megcsillogtatta tudását: Beyoncé vagy Christina Aguilera is óriásit szólt a képernyőn keresztül is.

ND