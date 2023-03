Múlt hét szombaton lépett színpadra és jutott tovább a közönség szavazatainak köszönhetően a 2020-ban alakult From The Sky nevű szimfonikus extrém metál zenekar. Megtudtuk, hogy közülük hárman is Debrecenben sajátították el a zene alapjait, így Kiss Lászlóval, a zenekar gitárosával elevenítettük fel tévés szereplésüket, valamint mesélt portálunknak a különleges hangzású zenéjükről is.

Eddig két lemezt adtunk ki, és az Antarktika című dal, mellyel továbbjutottunk, a második korong címadó tétele is egyben. A frontemberünk, az énekes-gitáros Tari Szabolcs a dal ötletgazdája, és amikor még hangszer híján volt a szerzemény, már akkor éreztük, hogy ez egy slágergyanús dal lesz

– emlékezett vissza Kiss László. A zenekar névválasztásáról elmondta, a cél az volt, hogy egy olyan nevet válasszanak, mellyel később akár külföldön is megállják a helyüket. A nem mindennapi zenei stílusukról, úgy fogalmazott, itthon lehet, különlegesnek számít, de más országokban, főleg északabbra nagyon népszerű vegyíteni a klasszikus zenei elemeket a metál hangzással.

– Másképpen nyúlunk a komolyzenei eszközökhöz, hallható, hogy megkomponált, átgondolt és tudatos zenét alkotunk. A zenekar debreceni kötődésű tagjai mindannyian komolyzenét tanultak már középiskolában is, hiszen a dobosunk, Halász Illés és én is a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskolában tanultuk meg az alapokat – mutatott rá Kiss László.

Kiemelt néhány zenekart, köztük a finn szimfonikus metal együttest, a Nightwish-t, vagy a sokak által ismert Metallica-t, melyek szintén nyúltak már klasszikus hangszerekhez.

A cél a döntőbe jutás

A Dal 2023 áprilisi elődöntőjére akusztikus formában kell átdolgozniuk a bejutott Antarktika című dalukat, mellyel igazán jó ütemben haladnak; mertem feltételezni, hogy nekik kicsit könnyebb a dolguk a múltjukra való tekintettel. – Meg kell mondjam, főállásban tanítunk, nem olyan egyszerű ez, mint gondolnánk. Azonban már nagyjából kész az akusztikus verzió, és remélem, tetszeni fog a közönségnek is. Nagyon nagy dolog, hogy egyáltalán bejutottunk a legjobb 40 dal közé, illetve továbbjutottunk a következő fordulóba, óriási energiákat mozgatott meg bennünk.

Nagyon új volt azt megtapasztalni, hogy milyen élőben játszani egy tévéműsorban, hogy abban a pár percben megkedveljék a dalt. Ráadásul a háttérben hatalmas munka folyik, hogy pillanatok alatt felkerülhessenek a színpadra a hangszereink, miközben leadják a kisfilmünket

– idézte fel Kiss László. Kiemelte, a stáb rengeteget segített nekik, nagy volt a feszültség az élő adás alatt, de profin megoldottak mindent. A műsor alatt a legnagyobb hatást Ferenczi György szavai váltották ki belőlük, aki a műsor történetében a legjobb rock-metál produkcióként emlegette a dalt. Kiss László úgy véli, ezek után az a cél, hogy bejussanak a döntőbe és a „csillagokat is leénekeljék az égről”.

ND