Before – e szó díszíti a Djabe zenekar új albumának borítóját és egy a korábbi szardiniai alkotóúton készült fotó. A világzenei stílusok keresztezéséről és a hangszerek bátor használatáról ismert együttes március 23-án 20 órától Debrecenben a Víztoronyban mutatja be új, tavaly decemberben megjelent lemezét. A tizenöt új dalon nyomot hagyott mindaz, amit alkotóik tapasztaltak az elmúlt években, így a covid és a szomszédos országban zajló háború hatásai borongósabb hangvételű számokban találtak utat a zenésztől a hallgatóig. Ugyanakkor sok a pozitív, a szépet kereső zene is. A világjáró együttes ezúttal Magyarországon vette fel a számokat. A két külföldi közreműködő pedig a lakhelyükön: Steve Hackett a gitár és szájharmonika sávokat Angliában, míg Rob Townsend a szaxofon részt Dániában.

Forrás: Djabe-archív

Égerházi Attila, a Djabe debreceni származású gitárosa kérésemre két dalt emelt ki a friss szerzemények közül: a lemez címadóján túl, a Tale, azaz Mese áll igazán közel a szívéhez. Olyannyira, hogy utóbbit az elmúlt harmincévnyi zenészléte egyik legjobban sikerült kompozíciójának ítélte.

– Eddig nem volt jellemző, hogy a gitár vigye a prímet a dalainkban, ez pedig egy gitárcentrikus szám lett – mondta portálunknak. A húros hangszer nagy szerepet kapott az album többi dalában is, némelyik esetében három gitár hangzik fel egyszerre, ezért nyilatkozónk a mini koncertturnéra segítségül hívta, régi barátját, a debreceni Szabó Lászlót, aki szitárral és gitárral áll színpadra. Egy másik cívisvárosi vendégfellépő, Karvaly Tibor (hegedű), aki a Djabe alapító tagja volt, ám barátsága Égerházi Attilával a Tóth Árpád Gimnáziumban vert gyökeret, majd a Novus Jam zenekarban lombosodott ma is virágzó fává.

A debreceni fellépés a zenekar egyik tagjának talán több izgalmat okoz, mint a többieknek: a billentyűs Bobenyák Zoltán tavaly csatlakozott a huszonhat éves együtteshez, egy hollandiai lemezfelvétel és egy brüsszeli koncert áll eddig a közös élmények listáján, ám az új albummal hazánkban még nem mutatkozott be a Djabe-val.

HaBe