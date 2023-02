Gyorshajtás miatt állították meg a rendőrök Szeged és Debrecen között a Tankcsapda kisbuszát, amely 121-gyel ment főúton – minderről a Ripost számolt be csütörtökön.

Koncertre igyekeztünk, ez egy nagyon rossz minőségű út Debrecenből Szeged felé

– nyilatkozta a lapnak a kisbuszt vezető Fejes Tamás. „Én vezettem, egyetlen szakasz van, ahol lehet menni, megszaladt a lábam. A kényelmes turnébuszban mindig jó hangulatban telik az utazás, most is, észre se vettem, hogy túl gyorsan hajtok. Egyébként nagyon jófejek voltak, amikor megállítottak, kiderült, hogy sikerült 121-el hajtanom. Ez van, lemeszeltek bennünket, vállaltam a felelősséget, 30 ezer forintos bírságot kaptam. De a koncertre odaértünk időben, szuper buli volt!” – tette hozzá az éppen turnézó zenekar dobosa, aki emellett arról is beszélt, hogy többször segítette már őket ki a rendőrség.

„Pár évvel ezelőtt egy promóciós vetítésre nem készült el időben a videóklip. Így amikor az utolsó pillanatban »dobozba« került, extra sebességgel kellett volna vinni a helyszínre. Végül akkor a hatóságok segítettek, rendőri felvezetést kaptunk” – osztotta meg Fejes Tamás.