A DEAC jégkorongozója, Révész Marcell is bekapcsolódott egy pórul járt őz megmentésébe a napokban, számolt be a Bors nyomán a Ripost. Mint írták, az állatot kedd éjjel gázolták el Pomáznál. Az esetnél többen is megálltak segíteni, egyikük a Facebookon számolt be a történtekről.

„Az őzike éppen az oldalára próbált fordulni. Életemben ilyen eseménnyel nem találkoztam! Azt sem tudtam mit kell csinálni. Három autó meg is állt hogy tudnak-e segíteni. Miután felhívtuk a rendőrséget, arról kaptunk tájékoztatást, hogy kiküldik a vadászt, aki nagy valószínűséggel lelövi az állatot. Úgy döntöttünk, nem hagyjuk ott, más megoldást keresünk. Hosszas telefonálgatás után a Speciális Állatmentők mondták el, hogyan tudunk az állaton segíteni!” – írta.

Egy mentős a helyszínen megállapította, hogy az állatnak egy csontja sem tört el, így sikerült lábra állítaniuk.

Megállt az őznél Révész Marcell is, aki így nyilatkozott a lapnak:

Megsajnáltam szegény állatot. Beszéltem hozzá és simogattam, aztán kiszúrtam az ásványvizes palack kupakját, hogy az őzet meg tudjuk itatni. Végül átsegítettük a mezőre, és megvártuk, amíg elszalad.

Egy vadgazdamérnök a cikkben kifejtette, semmi esetre sem javasolja laikusoknak, hogy a sérült vadat megpróbálják befektetni az autójukba, hogy orvoshoz vigyék.

A Pomáznál elgázolt őz feltehetően nem szenvedett súlyos sérülést, csak megszédült, elkábult az autó ütésétől. Ahogy foglalkoztak vele, megitatták, magához tért és elszaladt.