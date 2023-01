Aki követi a szépségversenyeket, annak a debreceni Szabó Orsi neve nem ismeretlen. A Hajdúság szépe versenyen a dobogó legfelső fokára állhatott, majd másfél évvel ezelőtt a legfényesebb korona is az ő fejére került a Tündérszépek országos versenyen. Telefonon értük utol Orsit, aki jelenleg egy helyi mezőgazdasági cégnél dolgozik marketingesként. Elmesélte, hogy decemberben sikeresen államvizsgát tett, és megszerezte diplomáját a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának marketing szakán. – Szerencsés vagyok, mert abban a szakmában helyezkedtem el, amit az egyetemen tanultam, a jövőben is marketing vonalon szeretnék mozogni. Az álmom, hogy egy nagyobb divat- vagy kozmetikai márkának én feleljek a megjelenéséért, a kommunikációjáért, valamint egy luxustermék megismertetését, elfogadtatását és népszerűsítését is segítsem – fogalmazott Orsi, aki lelkesen beszélt arról, hogyan képzeli el a jövőjét, azonban egyelőre az idei évre koncentrál.

Nagyon sok tervem van 2023-ra, többek között hogy összeköltözzünk a párommal, akivel már hat éve együtt vagyunk. A másik nagyobb elhatározásom, hogy elinduljak újra a Miss Balaton szépségversenyen, amin tavaly csak a top 24 versenyző közé jutottam be, de önön hibámból nem sikerült továbbjutnom

– idézte fel Orsi. Hozzátette: tavaly nyáron nem adott bele mindent, nem volt elég motivált, és belátta, hogy 1-2 kiló is felszaladt rá, ami nem fér bele egy szépségverseny kellős közepén.

Orsi úgy határozott, hogy ugyan a Miss Balaton versenyre majd csak nyáron kezdődik el a jelentkezés, már most készíti a testét a megmérettetésre.

A versenytánccal sajnos fel kellett hagynom, mert nem fért bele az időmbe, de ahogy jobbra fordul az időjárás a konditermi edzés mellett eljárok majd újra lovagolni. Sőt, szeretnék egy személyi edzőt is fogadni magam mellé, emellett egy szigorúbb étrendre is áttérek majd a verseny előtt 1-2 hónappal. Komolyan gondolom, hogy megnyerem, kell az autó

– mosolygott a 25 éves fiatal. A haonnak elmondta, hogy kitűzött céljai közt szerepel az is, hogy franciául megtanuljon.

