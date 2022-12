– Idén gyönyörű helyekre jutottam el. Nincs gyerekem, rengeteget dolgozom, úgy gondolom, megérdemlem – mondta a Ripostnak Sári Évi, aki többek között Zanzibárra is elutazott 2022-ben.

– Ha nyaralok, nem dőzsölök, az nem látszik az oldalamon, hogy nem luxushotelekben szállok meg. Annyi munkám van hála Istennek, hogy nemrég tudatosult bennem, mindjárt itt a karácsony. Az utazásokkal kapcsolódom ki. Ez egyfajta kiváltság, tudom… Szerencsés vagyok, mert megvan mindenem, de nem csak magamra figyelek. Ahol tudok, segítek, a lehetőségeimhez mérten rendszeresen támogatok alapítványokat, szervezeteket – nyilatkozta a debreceni származású énekesnő.

Arról is szó volt a beszélgetésben, hogy újra műsort vezet, a TV2 szakmájukban kiemelkedő kutatókat bemutató, Innovátor című műsorában láthatják őt a nézők. De az ünnepek alatt sem pihen, most egy modern revün dolgozik, melyben nem csak énekesnő, a produkció házigazdája is. És hogy tesz-e újévi fogadalmat?

– Ebben a tekintetben sem vagyok a konvenciók híve. Az újévi fogadalmak nagy része úgysem valósul meg hosszú távon. Az biztos, hogy továbbra sem engedem, hogy a világ történései rányomják a bélyegüket a mindennapjaimra – zárta szavait Sári Évi.