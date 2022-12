Mint arra a Ripost cikke is rámutat, a debreceni énekes sokat edz és másképp étkezik, de az is jót tett neki, hogy részt vett a Sztárban sztárban és a Dancing with the Stars-ban.

„Több mint egy évvel ezelőtt határoztam el magam, hogy szeretnék változtatni, így elkezdtem edzeni és az étkezésemre is odafigyeltem” – kezdte a Ripostnak Vavra Bence. „A fogyásom már a Sztárban Sztár alatt megindult, nagyon besűrűsödött az életem, és nem mindig jutott eszembe enni” – tette hozzá.

Bence egy évvel ezelőtt kezdett az életmódváltásba

Forrás: TV2 / Ripost

Mint mondta, sokat formálódott a teste, a Dancing with the Stars pedig komoly felkészülést jelentett számára, de a napi hat órán át tartó folyamatos tánc és mozgás megtette a magáét. Az igazi kihívás viszont szerinte csak most jön: meg is kell tartania súlyát.

„Jelenleg nagyon jól érzem magam a bőrömben, figyelnem kell rá, hogy így is maradjon” – jegyezte meg a lapnak az énekes.