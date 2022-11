Melegség tölti el szívünket az ünnepek közeledtével, felidézzük a legszebb pillanatokat és teljesen átszellemülünk: de vajon a közismert, megyénkbeli hölgyek mit terveznek karácsonyra, hogyan telik náluk a szeretet ünnepe?

– Amikor a lányom kicsi volt, azok voltak az igazi karácsonyok, megvolt a varázsa – fogalmazott a Haon érdeklődésére Gábor Betti, aki hozzátette: természetesen az előzőek ellenére is szereti a december hangulatát, legfőképpen a szenteste meghittségét. – Szüleimmel szoktuk tölteni december 24-e estéjét: beszélgetünk, társasozunk, és persze jókat eszünk. Imádom a halászlét, apukámmal ketten szeretjük, de persze a többieknek is van mit enni – kacagott fel Betti. Megjegyezte, többnyire tradicionális ételek kerülnek az ünnepi asztalra, de minden évben próbálnak valamilyen újítást bevezetni, ám mindig rájönnek: a megszokott ünnepi fogásoknál nincs finomabb!

Az ismert énekesnő nem szeretni a bejglit, viszont a család többi tagja igen, így általában mindig annak van a legnagyobb sikere. Szeretik egymást megajándékozni, többnyire használati tárgyakat vásárolnak, nem rajonganak a felesleges árucikkekért.

– Az elhunyt családtajainknak gyújtunk egy-egy gyertyát 25-én a temetőben, hiszen fontosnak tartjuk, hogy az év legszebb ünnepén őket se felejtsük el – emelte ki. Mint elmondta, Debrecen főterén az ünnepi időszakban szeretnek sétálni, forralt borozni, ekkor érzi igazán a lelassulást, egymásra figyelést, a befelé fordulást (jó értelemben). Számára az az igazi, amikor a karácsony nem az őrületről, pénzszórásról szól, hanem a meghittségről, a családi összetartozásról.

Tanulás után jöhet a hangolódás!

Kerekes Gréta gátfutó az elmondása szerint kicsit el van havazva, államvizsgára készül, december közepéig a tanulás köti le minden idejét, de utána nála is kezdetét veszi az „őrület”.

– Imádom a karácsonyt, ilyenkor már teljesen lázban égek, de most első a tanulás, ami miatt eléggé izgulok, de én ilyen vagyok – fogalmazott. Mint elmondta, nem unatkozott az elmúlt hetekben sem, sokat edzett, de eldöntötte, az év utolsó két hetében biztosan átadja magát az ünnepi hangulatnak. – Az év legcsodálatosabb ünnepére készülhetünk, kicsit bánt, hogy nem tudtam még elkezdeni gondolkodni a karácsonyi dekoráción, de ami késik, nem múlik – mondta a gátfutó.

Gréta a szentestét általában Debrecenbe tölti családja körében, a teendői miatt előreláthatólag csak 23-án tud hazautazni, de igyekszik idejében elrendezni az ügyeit, hogy mihamarabb találkozhasson szeretteivel.

– Már beszereztem az ajándékokat, az internetről szoktam rendelni, így elkerülöm a nagy tömeget a bevásárlóközpontokban. Nem hagyok semmit december végére, mert akkor nagyon izgulnék, hogy valamit elfelejtek, vagy nem találok olyan terméket, amivel szeretném megajándékozni a rokonaimat, barátaimat – jegyezte meg. Majd hozzátette: náluk bizony semmi nem hiányozhat az asztalról.

– Sült pulyka, töltött káposzta, különféle húsok és különféle desszertek teszik még csodálatosabbá az ünnepet. Persze a bejgli sem hiányozhat, de azt inkább kerülöm, egyébként sem vagyok nagyon édesszájú – mondta, kiemelve: a borleves nem hiányozhat az asztalukról.

Édesanyja receptje alapján főz

Senánszky Flóra szépségkirálynő az előtte szólókhoz hasonlóan vélekedett a közelgő ünnepekről, mint ahogyan a legtöbben, ő is várja a karácsonyt. Félmosollyal az arcán megjegyezte, a Vörösmarty téren felkereshető adventi vásárt már be is járta férjével, de természetesen az elkövetkezendő hetekben is megfordul a budapesti forgatagban.

– Debrecenbe utazunk az ünnepekre, ahogyan egyébként minden egyes évben szoktunk. Édesanyám sajnos már nincs velünk, az ő receptje szerint készítem el az egyik fő fogást, a sült kacsát. A lazacot apukám csinálja, aki egyébként – jó értelemben – még mindig gyermekként kezel minket. Rendszerint felhívja a figyelmünket, hogy írjuk fel a kívánságainkat egy papírra, hogy mindent idejében be tudjon szerezni. Petra idén több napig is Budapesten lesz velünk, így lesz időnk átszellemülni, megyünk korcsolyázni, vásározunk, már nagyon várom – hangsúlyozta. Hangsúlyozta: édesapja, ha tehetné, a csillagokat is lehozná számukra.

