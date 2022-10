A rajongók régóta tudják már, hogy most hétvégén az Egyesült Királyságban koncertezik a Tankcsapda, a túra első napján azonban máris egy váratlan helyzetet kellett megoldaniuk Lukács Laciéknak.

Az első állomás pénteken Glasgow volt, ahová a zenekar repülővel rendben megérkezett, a felszerelést és a ruházatukat szállító kamion azonban Franciaországban rekedt

– derül ki abból a videóból, amely stílszerűen az „Urai vagyunk a helyzetnek” címmel jelent meg a Tankok Facebook-oldalán pénteken.

A kamionban maradtak többek között a gitárok, a dobok, a dobverők és a keverőpult is, valamint az alsónadrágtól kezdve a zoknikon és fogkeféken át tényleg minden, így a csapatnak az összes profizmusát bevetve kellett rögtönöznie, hogy valahogy meg tudják rendezni a klubkoncertet.

Úgy döntöttünk, hogy ha törik, ha szakad, megcsináljuk a bulit, ez a hozzáállásunk

– mondta biztatóan Fejes.

A zenekar végül vásárolt ruhákat, és egy szaküzletből az új hangszereket is beszerezték – utóbbiról már saját Facebookján számolt be a dobos. Sidlovics Gábor viszont pályafutása alatt először mezítláb volt kénytelen színpadra állni, Fejes Tamás pedig most először kényszerült arra, hogy fejhallgatóból hallgassa a monitort. A fellépést végül sikeresen abszolválták, a résztvevő rajongók visszajelzései pozitívak a közösségi oldalon.

A második koncertet, a szombat esti londoni bulit, ha minden igaz, már a saját, jól bevált felszerelésükkel tudják megtartani a Tankok, ugyanis a határon rekedt teherautó még pénteken elindult oda.