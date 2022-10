Nagyon meglepődtek hétfő reggel a Retro Rádió hallgatói, ugyanis nem élő adással jelentkezett a Bochkor ébresztőshow. Helyette Best of műsorral szórakoztatták a hallgatókat. Mint kiderült, a rádiós éppen a spanyolországi Alicantéban tölt néhány napot – számolt be a BorsOnline.

Bochkor nincs egyedül, a Tankcsapda dobosával, Fejes Tamással együtt kapcsolódnak ki a mesés környezetben.

Mint ismert, a debreceni rockbanda tagjai és Bochkor Gábor régóta nagyon jó kapcsolatot ápolnak, munkán kívül is összejárnak. A népszerű dobos és a rádiós most a spanyol Riviéráról jelentkezett be együtt.

Kettejükről Fejes Instagramján jelent meg közös kép.