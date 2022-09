Érzelmi hullámvölgyekből, vitákból, taktikából és randikból nincs hiány a Super TV2 vadonatúj produkciójában, a Money or Love – Fogadj a szerelemre! című napi dating show-ban. Szeptember 4-én vette kezdetét a kaland, elsőként öt lány és öt fiú költözött be a Money or Love helyszínére, hogy megtalálják az igaz szerelmet, vagy épp másokat becsapva milliókkal tömjék meg a zsebüket.

Romantika és odafigyelés

A szereplőknek nincs egyszerű dolguk, ugyanis nem tudhatják, a választottjuknak, vagy éppen a lelki társuknak mi járhat a fejében. Egy biztos, a párkeresőknek amellett, hogy randizniuk kell, számos játékos feladaton is oda kell tenniük magukat, hogy megmutassák, elszántak és komolyan veszik a játékot. Lassan két hete, hogy elkezdődött a show, és a nézőknek nincs okuk panaszra: már most vannak olyanok a srácok közt, akikben bizony fellobbant a szikra.

Kiss Ádám, aki vallja, ő a romantika és odafigyelés mestere, mindent megtesz, hogy meghódítsa Zsófit, a dívát. Igaz, nem tudni, mit forral a fejében: valóban a szerelmet keresi, vagy csak egy biztos párt akar maga mellé, hogy végül megkaparinthassa a 10 millió forintot?

Ez még kérdéses, ám a sármos férfi azt nem tudja tagadni, hogy nagyon tetszik neki a szőke szépség, hisz akármikor ránéz, szeme rögtön csillogni kezd.

Forrás: TV2

A lányok és fiúk jelenleg még külön élnek, de ismerve a hasonló műsorokat, az sem kizárt, hogy rövid időn belül egy villában hajthatják álomra fejüket. Új beköltözők és váratlan fordulatok is felpörgetik majd a Money or Love szereplőinek életét, de addig is drukkoljunk Ádámnak, sikerüljön meghódítania Zsófit, aki erős jellem, ám láthatóan örülne, ha megtalálná az igazit.

