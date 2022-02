Virág nem riad vissza a kihívásoktól, ha zenéről van szó. A sík alföldi tájat maga mögött hagyva meg sem állt a tarcali bányató környéki sziklákig. Ezúttal a zenei berkekben már jól ismert Gerendás Dániel dalszerzővel és Hujber Szabolcs szövegíróval közösen alkotott nagyot a fiatal tehetség. Elkészült a zene összetartó és egyben felszabadító erejéről szóló, mély érzéseket kiváltó, mégis vidám hangulatú Fújhat a szél!

Abban biztosak lehetünk, hogy az ifjú énekesnő komolyan veszi, amit csinál, a klip elkészítéséhez tapasztalt szakmabeliekkel állt össze. Gerendás Dániel dalszerző-producer nem ma kezdte a szakmát: dobosként már több hazai formációban is megfordult korábban, és erősítette a The Biebers, a Follow The Flow és a Margaret Island csapatát is. Hujber Szabolcsnak pedig már számos Margaret Island, Vastag Csaba, vagy Magashegyi Underground dalszöveget is köszönhetünk. Az ismert dalszövegíró elmondása szerint könnyű volt Virággal a közös munka, azonnal ráéreztek egymás személyiségére, és együtt álmodták meg a debreceni tehetség legújabb dalát.

Különleges helyszín

Virág életéből és dalaiból nem hiányozhat a természet szeretete sem, amely energiát ad neki, ezért is igyekszik minden klipjében a magyar tájak különleges szépségét bemutatni.

A kívülről törékenynek látszó, de vagány énekesnő nem csak a zenében kedveli a kihívásokat. Ezúttal a sík alföldi tájat maga mögött hagyva meg sem állt a csúcsig.

„Igazi kihívás volt a zenekarommal egy sziklaszirten forgatni, ahol az első napon hatalmas szél fújt, köd volt, és esett az eső. Éppen ezért úgy éreztem, ennél hitelesebb helyszínt nem is találhattunk volna a dalhoz” - mesélte mosolyogva az énekesnő.

A dal születésének körülményeire is hatással volt a pandémia, ami a fiatal énekesnő generációjának még inkább megnehezítette az útkeresést.

„Dalaim szövegét és hangulatát, saját élethelyzeteim határozzák meg. A Fújhat a szél! esetében ez még inkább igaz, ezért én csak úgy hívom: életdal. Hiszen benne van az élet minden fájdalma, az emlékek a múltunkból, dolgok, amelyek nyomasztanak bennünket, de ezzel együtt a másik oldalon megjelenik a megkönnyebbülés, az elengedés, a megbékélés, amely boldogsággal tölt el. Ez a felszabadító érzés a kulcsa ennek a dalnak, ezért tud kiszakítani a Fújhat a szél! engem és a hallgatókat is a hétköznapokból és azok gondjaiból” - tette hozzá.

Mit tartogat a jövő?

Az énekesnő legközelebb is magasra teszi a lécet: „Még az is lehet, hogy a következő dalomban és klipemben a víz szeretete is szerepet kap, így a forgatás során lehet, hogy egy vitorlázó repülőben suhanunk majd a zenekarral a Balaton fölött, de még az is elképzelhető, hogy egy hajóról vagy sup-ról énekeljük el a legújabb dalt” - mondta Virág.