Idén szilveszterkor is megrendezték a Frizbi Humorbajnokságot, amit ezúttal a Life TV műsorán láthattak a nézők. Az első hasonló megmérettetés 2010-ben volt, akkor is debreceni humorista nyert, Orosz Gyuri, aki most már a zsűriben foglalt helyet Showder Klubos kollégájával, Somogyi Andrással és a Karinthy-gyűrűs Maksa Zoltánnal együtt. Az öt versenyző teljesítményét a nézők sok nevetéssel, a zsűri tagjai elismerő szavakkal díjazták.

A befutó a debreceni Ruha Tomi lett, aki három éve kezdett stand-uppal foglalkozni.

2018-ban meg is nyerte a Stand Up Comedy Humortársulat tehetségkutató versenyét, a Humortechnikumot. Azóta várt egy olyan lehetőségre, ahol szélesebb közönség előtt is megmutathatja magát. – Nem izgultam, mert nem úgy fogtam fel a műsorban való szereplést, mint egy versenyt, hanem mint egy lehetőséget, amire régóta várok. Éreztem a közönség nevetéséből, hogy jól sikerült és csodálatos érzés volt hallgatni a zsűri elismerő szavait – idézte fel a humorbajnokság győztese.

Ruha Tomi további célokat is megfogalmazott a verseny után, a következő lépés a Showder Klubban való szereplés, de a legfontosabb, hogy a családja büszke legyen rá.