Völgyesi Gabriella lapunknak telefonon elmondta, a felvételeket végignézve újra átélte a koncert hangulatát, és reméli, a nézőkre is hasonló hatással lesz. – Emlékszem, óriási kő esett le a szívemről, amikor elkezdődött az előadás. Ugyanis borzasztó sok előkészületet igényelt, rengeteg munkánk volt benne, amit úgy vélem, a videó is visszaad. Óriási élmény volt mindannyiunk számára a közös munka. Olyan zenészekkel léphettem egy színpadra, akikkel már régóta szerettem volna – idézte fel az énekesnő két évvel ezelőtti élményeit. Majd úgy fogalmazott, a jelen helyzetben (járványidőszak) teljesen más értelmet nyer az egész produktum. Most lehet csak igazán látni, érezni, mit is jelentenek az emberek számára a közösen megélt pillanatok.