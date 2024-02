Gulyás Balázs arról beszélt, hogy kiemelkedő az a szellemi gazdagság, kíváncsiság, kreativitás, a kérdések megválaszolása iránti hajlam, amit belénk neveltek, részben a családban, részben az iskolarendszerben. Példaként említve Délkelet-Ázsiában szerzett tapasztalatait kiemelte: az a fajta kreativitás, amit a magyar ész tesz hozzá a megszerzett tudáshoz, párját ritkítja, a magyar agy állandóan kérdésekkel van teli.

A történelmi tapasztalat és az egyéni személyi tapasztalatok is arra kényszerítenek minket, hogy kellő kétkedéssel fogadjuk mindazt, ami körülöttük zajlik, kérdezzünk rá dolgokra, próbáljunk megoldásokat találni – mondta, hozzátéve: a magyar nyelv különleges szerkezete, logikája is szerepet játszhatott ebben. Nagy kutatóink, akik elhagyták az országot, a belső nyelvi transzformáció miatt is állandó átgondolásra, átformálásra kényszerültek, amely megtermékenyítette őket.

Gulyás Balázs, aki csaknem tíz hónapja irányítja a HUN-REN kutatási hálózatot, arról beszélt, hogy mi a teendő az utánpótlás nevelése terén ahhoz, hogy továbbra is az eddigiekhez hasonló teljesítmények szülessenek. Elmondta: a világ különböző részein azt tapasztalta, hogy a nagy személyiségek azok, akik előmozdítanak kutatásokat, iskolákat teremtenek, amelyek vonzzák a fiatalokat. Másodikként a koncepciót említette, hogy legyen egy érdekes tudományos kihívás, amely vonzóerőt jelent a fiataloknak. Hozzátette: pénzre is szükség van, ami szintén fontos, de csak ezek után következik.

Mindaddig, amíg lesznek Magyarországon nagy személyiségek a kutatásban, akik kiemelkedő problémákkal tudnak foglalkozni, lesz utánpótlás – hangsúlyozta.

A miniszter hozzátette:

a kultúra és a felsőoktatás területén is azt látja, hogy rengeteg az ötlet, a koncepció, vannak személyiségek, de az együttműködést meg kell szervezni.

Gulyás Balázs kiemelte: Magyarországon van kutatói utánpótlás, vannak személyiségek, akik vezető szerepet játszanak, van akarat, kormányzati, nemzeti szinten, és ez a hármas együtt sikeres lesz.

Számára egy kutató három legfontosabb tulajdonsága az újdonságkeresés, a kihíváskeresés és a kudarctűrő képesség. Az előrefelé haladás lehetséges, kisebb kudarcok árán is, mert mindig magasabb szintre tudunk ezáltal emelkedni – hangoztatta.

Csák János beszélt az agyelszívás jelenségéről, kiemelve, hogy megindult egy ellenirányú folyamat, most már többen költöznek Magyarországra, mint ahányan elmennek.

Gulyás Balázs hozzátette: szívesebben beszél brain circulationről, az agyak körforgásáról, mert ez mindenki számára nyerő helyzetet teremt. Ezt a folyamatot kell erősíteni – mondta, kiemelve: számos világhírű kutató akar csatlakozni hozzánk, és jönnek haza magyar kutatók is.