Engeszer Mátyás, akit 1871-ben neveztek ki a templom karnagyának, jó barátságot ápolt Liszt Ferenccel. Liszt 1870-től egyre többet látogatott Magyarországra, életének ezen szakaszában – egészen haláláig – három város között ingázott: általában novembertől márciusig Pesten tartózkodott és az akkoriban alakuló Zeneakadémia vezetésével foglalkozott, majd az év többi részét Weimarban és Rómában töltötte. Első hosszabb pesti tartózkodásakor a belvárosi plébánia akkori épületében lakott öt hónapon keresztül. Liszt gyakran vezényelte a templom zenekarát és kórusát, több művét is itt mutatták be először Magyarországon, mint például a Missa choralist, amelyet ő maga vezényelt. A Via crucis-t a szerző halála után mutatták be a templomban.