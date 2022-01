A közlemény szerint Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára elmondta: a jelentős árengedményeknek köszönhetően a Budapest és Székesfehérvár között vonatozóknak csak a 2010 óta érdemben nem emelkedett alaptarifákat kell megfizetniük a gyorsvonatokon is. Így azonos költséggel jelentősen több férőhely áll majd az utasok rendelkezésére az elővárosi járatokon, kényelmesebbé téve a vasúti közlekedést a főváros vonzáskörzetében. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium jövőképe alapján a korszerű közösségi közlekedés utasbarát, innovatív, fenntartható, integrált és rugalmas. A nagyarányú fejlesztések eredményeként a vasút a menetidők terén a buszközlekedéssel és az autózással szemben is versenyképes szolgáltatást kínál a Dunántúlon. A több járattal és olcsóbb utazással a teljes közösségi közlekedés vonzereje nő a térség nagyvárosai és a Balaton felé is.