Nagy Brigitta „Nági” és húga, Betti Hajdúböszörményből hódították meg a zeneipart. Legújabb klipjük ugyan kevesebb mint két hete elérhető a YouTube-on, máris a félmilliót súrolja a megtekintések száma. A Hol talállak ébren? című dalban a MTV Europe Music Awards (EMA) díjas Azariah is szerepet kapott. A műről Nágit kérdezte lapunk.

Mindkét fél részére

– Az elmúlt napokban szépen futott a dal, nagyon pozitív kommenteket, sok támogatást kapunk – emelte ki a fiatal énekesnő, aki szerint a mű vágyak megéléséről, megélt tapasztalatokról szól, amikor két ember belefullad a szerelembe, mégsem tudják a hétköznapokba átültetni azt. – Megy a se veled, se nélküled kapcsolat, amely mostanában rengeteg embert érint, és akár évekig húzzák, mire eldöntik, kiszállnak belőle – fejtette ki, hozzátéve, Azariah része kiegészíti az általa és Betti által képviselt női oldalt a zenében. – A nőről szól, aki hisz a szerelemben, illetve a férfiról, aki belekényelmesedett kissé, és nem akar többet. Ezért is fontos Attila szereplése, akivel – bár régóta jóban vagyunk – először dolgoztunk együtt – fejtette ki.

Dallamok függésében

Mint megtudtuk, a testvérpár szeptemberig tizenkét új dallal érkezik majd, melyeket a Petőfi Kulturális Ügynökség Nagylemez programjába bekerülve készítenek. – Nincs kőbe vésve még semmi tematikailag, a kész demó után szoktunk dönteni más hangok bevonásáról, egyelőre tehát nem tervezünk újabb kollaborációkat, de ez bármikor változhat – mondta Nági.

Lapunknak arról is beszámolt: kilenc éve költözött a fővárosba, húga pedig öt éve csatlakozott hozzá, nemcsak mint testvére, de egyben lakótársaként is. – Betti tanul, szeretne bejutni a Berklee College of Musicra, én pedig dolgozom a művészeti tevékenységünk mellett. Gyermekeknek tartok zenés foglalkozásokat, főleg csoportosan. Azt gondolom, sok szülő igényelné, hogy a gyermeke zenéljen, de nem tudja, hogyan és hol kezdjen hozzá. A Covid előtt óvodában dolgoztam picikkel, táborokban is oktattam, amivel magamba szívtam ennek a lényegét. Nagyon szeretek játékos foglalkozásokat tartani nekik, fejleszteni a ritmusérzéküket, ezáltal elérni, hogy zeneszerető emberekké váljanak. Úgy vélem, a zene maga a terápia, ezért szeretném ezt a jövőben is folytatni, és minél több fiatalt összekötni a muzsika világával – hangsúlyozta a fiatal énekesnő.

PSZ