A katari labdarúgó-világbajnokság tizenharmadik, pénteki játéknapján Dél-Korea a már továbbjutott Portugália ellen lép pályára a H-csoportban. Az eddig gólnélküli Uruguay Ghána ellen játszik a csoport másik meccsén. A G-csoportban Brazília Kamerun ellen zárja a csoportmeccseket, Szerbia pedig Svájccal csap majd össze – írta az Origo.

Dél-Korea Portugáliát fogadja a H-csoportban péntek délután 16 órától. Fernando Santos akár pihentetheti is kulcsjátékosait a koreai csapat ellen, pontszerzés esetén ugyanis biztos együttese csoportelsősége, melyet még vereséggel is megszerez, amennyiben a másik találkozón nem ghánai siker születik. Sőt, még utóbbi esetben is, a gólkülönbség megfelelő alakulása esetén. Annál nagyobb a tét a dél-koreaiaknak, akik eddig egy pontot zsebeltek be – az Uruguay elleni könnyen felejthető gól nélküli döntetlennel –, így csak győzelemmel lenne esélyük a nyolcaddöntős szereplés kiharcolására. Ehhez még a Ghána ellen mutatottnál is hatékonyabb támadásokra, valamint a nyitókörben mutatott szervezett védekezésre lesz szükségük a 2016-os Európa-bajnok ellen.

Az uruguayiak elleni meccs egyik legjobbja Nuno Mendes a sérülése miatt nem lesz már bevethető a világbajnokságon, de saját kérésére a csapattal marad, amihez klubja, a Paris Saint-Germain is hozzájárult.Cristiano Ronaldo várhatóan ismét minden lehetőséget megragad majd, hogy kilencedik vb-gólját is begyűjtése, ezzel utolérné az eddigi legeredményesebb portugált, Eusébiót.

A csoport másik meccsén a gólnélküli Uruguay Ghánával játszik majd délután 16 órától. A még kiadó nyolcaddöntős helyért zajló versenyfutásban a három ponttal rendelkező Ghána jobban áll a dél-amerikai ellenfelénél. Van mit törlesztenie az afrikai csapatnak, mivel 2010-ben rendkívül emlékezetes módon búcsúzott a negyeddöntőben Luis Suárezékkal szemben.

Az 1-1-es rendes játékidő után a hosszabbítás hajrájában a csatár a gólvonalról kézzel ütötte ki a labdát egy fejes után, megérte azonban számára a piros lap: Asamoah Gyan büntetőből a felsőlécet találta el, a tizenegyespárbajban pedig az uruguayiak kerekedtek felül. Uruguay számára most kizárólag a három pont jelenthet továbbjutást, míg Ghána döntetlennel is továbbléphet a 16 közé. Ehhez Suarezéknek főleg a támadójátékban kell óriásit lépniük majd, kockáztatnia kell Diego Alonso csapatának.

A G-csoportban Kamerun a már továbbjutott Brazília ellen lép pályára este 20 órától. A kameruniak Szerbia ellen kétgólos hátrányból mentettek pontot, így bizonyították, hogy nehéz helyzetből is képesek kilábalni. Nem elképzelhetetlen, hogy egy tartalékos brazil csapattal szemben bravúrt tudnak felmutatni.

A csoport másik tagja, Svájc nullás gólkülönbséggel áll (1-1), Kamerun mínusz eggyel (3-4), ami azt jelenti, hogy az afrikaiak egygólos győzelemmel továbbjuthatnak svájci döntetlen esetén. A másik találkozón Svájc és Szerbia vív majd meg egymással este 20 órakor. A legjobb helyzetben Svájc van, mivel két ponttal megelőzi Kamerunt és Szerbiát, így az esélyek alapján a szerbek ellen már a döntetlen is továbbjutást eredményezhet számára. Így a svájciak ellen Szerbia valószínűleg kezdeményezőként lép majd fel, Sergej Milinkovic-Savicéknak ugyanis – Svájccal ellentétben – csak győzelemmel van esélyük továbbjutni. Szerbiának mínusz kettő a gólaránya (3-5), azaz kameruni siker esetén csak akkor juthat a nyolcaddöntőbe, ha legalább egy góllal nagyobb különbséggel nyer, mint riválisa a másik meccsen.