Kedves Marco Rossi!

Olyat adtál a magyar focidrukkereknek, amit évtizedek óta vártak: eredményes, helyenként látványos focit, s egy olyan csapatot, amely telis-tele van (veled együtt) szerethető játékosokkal. Felmostad a padlót az angolokkal, akik a mostani Eb-n annyira sem méltatják saját szurkolóikat, hogy képességeiknek megfelelő színvonalú játékot mutassanak… De bőven lehetne sorolni a példákat arra, miért is jó az az irány, amit kijelöltél a csapatnak, az az út, amin vezeted őket.

Kudarc lett volna az Eb? Abszolút nem. Egyedül a svájci nemzeti csapat elleni első félidőt lehetne negatív példaként hozni. Egy a hatból. A legnagyobbakkal is előfordul, sőt! Örülünk, hogy végül a munka folytatása mellett döntöttél. Ebből is látszik, hogy nem a fotelmenedzserek, kommenttaktikusok szintjén állsz, s te is belátod: No Rossi, No Party! Grazie, capitano!