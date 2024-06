Hidegrázós pillanatok a Nagyerdei Stadionban

A válogatott játékosai a Karib-tenger kalózai film dalára jöttek ki, oldalról pedig a sálerdőből óriási tapsvihar zúdult. Mikor pedig az Ismerős arcok Nélküled című felvidéki himnusza megszólalt, valamennyi jelenlévőt a libabőr-érzés vette körül, csodálatos volt az atmoszféra a Nagyerdőn. Ennek okán a magyar nemzeti himnusz közben valakinél még el is törött a mécses. A jeles alkalomra kicserélt székekre kis túlzással egy gombostűt alig lehetett leejteni, mikor pedig Sallai Roland a 11. percben megszerezte válogatottunknak a vezetést, a lehető legkomolyabb hangorkán zúdult fel. Eksztázis volt a javából, a „ria, ria, Hungáriát” és a „hajrá, magyarokat” mindenki torka szakadtából kiáltotta. Varga Barnabás Fradiban szerzett góljainak finoman szólva nem igazán örülnek a fanatikusok Debrecenben, azonban most, hogy a nemzeti együttesben kétszer is bevette a kaput, akkor mindenki egyként, szívből éltette. Bár a 22. perc után már nem láthattunk újabb találatot, a légkör továbbra is ugyanolyan pozitív volt. Nem ez volt a válogatott legjobb meccse, de mindenki jól szórakozott, külön megtiszteltetés, hogy a cívisvárosban is láthattuk a Marco Rossi irányította gárdát, amely ugyan 14 meccs után kikapott Írországban, de jelenleg továbbra is bármely válogatott ellen pariban lehet.