A házigazda németek ellen játszik sorsdöntő Eb-csoportmeccset a magyar labdarúgó-válogatott szerdán 18 órától. A magyar szurkolók több ezres tömegben vonultak nemrég a stuttgarti MHP Arénába, de természetesen lélekben az otthon maradt drukkerek is a csapattal lesznek, sőt még a Volánbusz is üzent nekik találkozó előtt a menetrend szerinti járatain. Az MTI fotósa Debrecenben fényképezett „Hajrá, magyarok!” felirattal közlekedő buszokat, amelyek azért Szoboszlaiéknak is jól jönnének, ha mondjuk egy gyors magyar gól után le kéne parkolni valamivel a kapuba.

„Hajrá, magyarok!” feliratok a Volánbusz járatain Debrecenben

Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt

