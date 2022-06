A világörökségi falu Pajtaárok színpadánál és környékén a termelői piac mellett táncházzal és Péter Szabó Szilvia koncertjével is várják a közönséget – közölte a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója kedden az MTI-vel.

Kelecsényi Péter tájékoztatása szerint Hollókő a megye egyik legjelentősebb turisztikai helyszíneként szinte minden rendezvényén hangsúlyt helyez a helyi termékek megismertetésére, ezért esett a választás a világörökségi falura a Nógrád Megye Önkormányzat által szervezett, helyi termelőknek bemutatkozási lehetőséget biztosító fesztivál helyszínéül.

A Vedd a nógrádit! termelői piac nemcsak vásárral, de kóstolóval is várja az érdeklődőket 11 órától kora estig, a fesztiválon emellett bemutatkoznak a megye gasztronómiai rendezvényei is.

A színpadi programok sorát délben a Hollókő Néptáncegyüttes nyitja, majd látható és hallható lesz a Nógrád Táncegyüttes, a Folt népzenei együttes és a Folk on 45 is. Késő délután a Desperado, este nyolctól pedig jubileumi turnéja keretében Péter Szabó Szilvia ad nagykoncertet a hollókői Pajtaárok színpadon.

A Vedd a nógrádit! programot a vidék megtartóképességének és az egymás iránt érzett felelősségtudat erősítésének szándékával dolgozta ki Nógrád Megye Önkormányzata A megyei identitás erősítése Nógrádban című pályázat keretében.

A kapcsolódó honlapon már több mint 80 helyi termelőt ismerhetnek meg az érdeklődők. A pályázat most arra is lehetőséget biztosít, hogy az országban már több helyen működő kosárközösségek mintájára a lakosság ne csak megismerhesse, de egy közös platformról meg is vásárolhassa majd a különböző termékeket. A megyében élők ezáltal rövid ellátási láncon keresztül, helyi terméket vásárolva, egyben a megyei mikro- és kisvállalkozásokat segítve juthatnak hozzá a helyben készült, jó minőségű termékekhez.

Az erre szolgáló rendelési és kiszállítási rendszer létrehozása megkezdődött, a fesztivál pedig azt a célt szolgálja, hogy az érdeklődők egy helyen, közvetlenül is megismerhessék azokat a termelőket, akiknek portékáit a jövőben – várhatóan ősztől – online is megrendelhetik majd.

Borítókép: A pünkösdi királylány felvonulás résztvevői a hollókői ófaluban 2022. június 5-én. Fotó: MTI/Komka Péter