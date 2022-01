A Design Terminal Mentorprogramjáról

A Design Terminal termék-, és üzletfejlesztésben, kommunikációban, értékesítésben, pénzügyi tervezésben nyújt segítséget, de szervezeti és jogi hátterükre vonatkozóan is kapnak iránymutatást és tanácsokat a startup vállalkozások. A program erőssége a hazai és nemzetközi szakemberekből álló mentorcsapat, akik közreműködésével nagy szerepet kap a csapatok igényeire szabott, egyéni mentorálás.

Az inkubáció során online workshopokon és közösségépítő programokon is részt vesznek a startupok. Ezek a képzések hozzásegítik a csapatokat, hogy készek legyenek potenciális befektetők bevonására. A csapatoknak közösségi iroda biztosított, kapcsolatot építhetnek hazai és külföldi befektetőkkel, valamint a Design Terminal vállalati partnereivel. A tavalyi évhez hasonlóan idén is kiemelt figyelmet kapnak a női startup alapítók, 2020-ban is folytatódik a főleg női vállalkozókra fókuszáló eseménysorozat, a Womentoring.