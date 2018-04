Kéziünnep a Főnixben

Tavalyhoz hasonlóan ismét a Főnix Csarnok ad otthont a férfi kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjének. Az elmúlt évben drámai körülmények között, időn túli hétméteressel védte meg elsőségét a Telekom Veszprém, miután 23–22-re legyőzte a MOL-Pick Szegedet.

Visszavágnának

Idén természetesen erre gondolni sem akarnak a szegediek, akiknek először a csurgóiakon kell átverekedniük magukat ahhoz, hogy visszavághassanak a bakonyi gárdának. Juan Carlos Pastor vezetőedző szerint egyértelmű a céljuk, a bajnokságban vagy a kupában egyszer legalább megelőzzék a Veszprémet.

– Tisztelve az ellenfeleinket, már az elődöntőben maximális hozzáállással lépünk pályára. Ha nyerünk, és a Veszprém is, akkor szoros meccset szeretnénk játszani a döntőben, amelynek a végén nagyon örülnénk, ha győznénk. Lehet, hogy most lesz az az alkalom, amikor legyőzhetjük riválisunkat – bizakodott a spanyol tréner.

Ehhez lesz egy-két szava a Csurgónak is, akik egyáltalán nem feltett kézzel érkeznek a cívisvárosba: – Nagyon boldogok vagyunk, hogy történetünk során harmadszor, sorozatban másodszor is bejutottunk a Magyar Kupa legjobb négy csapata közé. Az esélyek nem mellettünk szólnak, így nincs is rajtunk teher, ám szeretnénk megmutatni – lehetőség szerint már az elődöntőben – hogy nem érdemtelenül vagyunk a Final Four mezőnyének tagjai – fogadkozott Bencze József csurgói vezetőedző.

Egyértelmű célokkal

Az elődöntőben talán Veszprémnek lesz nehezebb dolga, hiszen a címvédő az elődöntőben a bajnoki negyedik Balatonfüreddel csap össze. Nagy László csapatkapitány egyértelműsítette, ők csak a kupaaranyban gondolkoznak.

– Ehhez természetesen koncentráltan kell pályára lépnünk, már a Balatonfüred elleni is. A legfontosabb persze az, hogy saját magunkra összpontosítsunk, és jó játékot produkáljunk. Semleges pályán 50-50 százalék esélye van a végső győzelemre a Szegednek és a mi csapatunknak is. Nem hinném, hogy meglepetés lenne, ha Veszprém–Szeged döntő lenne a Magyar Kupában, ennek jegyében készülünk.

Boldog, hogy itt vannak

A Balatonfüred az esélytelenek nyugalmával várja a négyes döntőt. Csoknyai István vezetőedző elmondta, már annak is örülnek, hogy eljutottak a Főnixbe. – Boldogok vagyunk, hogy két év után ismét részt vehetünk a férfi Magyar Kupa négyes döntőjében. A tornán szeretnénk megmutatni fiatalos lendületes játékunkat, célunk a minél jobb helyezés elérése.

HBN

A program

Elődöntők

Április 14. szombat

13 óra: MOL-Pick Szeged-Csurgói KK 15:15: Telekom Veszprém-Balatonfüredi KSE

Helyosztók

Április 15. vasárnap

Bronzmérkőzés: 15.05

Döntő: 17.45

