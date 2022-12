Aissa Laidouni eladásával bombaüzletet csinálhat a Ferencváros. A tunéziai középpályás arra használta a világbajnokságot, amire egy valamirevaló labda­rúgó: feltornázta a saját pia­ci értékét. Hogy hányszorosára, az egyelőre kérdéses. Régóta tudjuk, annyit ér egy futballista, amennyit kifizetnek érte. Hát,

Laidouni mindent megtett azért, hogy feljebb srófolja az árát: november elején, a világbajnokság előtt szűk másfél héttel még négy­millió euróra taksálták a tunéziai játékos árát, de bugyuta lenne a Ferencváros vezetősége, ha aprópénzért engedné el a szakállas harcost.

Laidouni ugyanis nehezen hozhatott volna ki többet a katari világbajnokságból, mint amit végül megtett. Dánia ellen a mezőny legjobbjának választották, Ausztrália ellen végig a pályán volt, végül a címvédő Franciaország ellen gólpasszal járult hozzá csapata győzelméhez.

Amikor Kubatov Gábor azt pedzegette a világbajnokság előtt, hogy bizony lehetnek, sőt, lesznek távozók a téli szünetben, akkor minden bizonnyal a tuné­ziai gladiátorra gondolt. A Ferencváros elnöke is tisztában volt azzal, hogy egy kiemelkedő vb-szereplés felgyorsíthatja Laidouni búcsúját az Üllői útról. Ma már az lenne a meglepetés, ha a román Voluntaritól 2020-ban mindössze 600 ezer euróért leigazolt játékos nem eurómilliókért távozna a Fradiból. Érdekes pletyka keringett néhány éve: állítólag Szergej Rebrov a távozása után egy évvel szerette volna az új csapatában, az emírségekbeli Al Ainban tudni Laidounit, aki nyitott lett volna a váltásra. Sőt, ezt fel is vetette a vezetőségnek, de a Fradi irányítói nem akartak megválni tőle.

Végül mindkét fél jól járt: Laidouni játszhatott további két szezont az Európa-­ligában, és segített a Ferencvárosnak céljai elérésében. Az FTC pedig türelmesen kivárta azt a pillanatot, a világbajnokság idejét, amikor még többet kaszálhat a labdarúgó eladásával.

Laidouni megy, ez nem kétséges. Legalábbis mennie kell, ez sem lehet kétséges. Kinőtte a magyar bajnokságot, és a Ferencváros egyre magasabb szintjét is könnyedén átugorja. Muhamed Besic 2014-es „kilövése” után ő lehet a második fradista, aki a vb-n vett lendületet, és meg sem állt egy topligás csapatig. Besic pályája másképp alakult, ahogy ő azt szerette volna, a bosnyák középpályás az Evertontól visszatért az Üllői útra. Laidouni nem fog, nem mintha nem szeretné a klubot, de ő tartósan Nyugat-Európában horgonyozhat le. Az lenne meglepő, ha nem így lenne.