Amikor kiderült a labdarúgó UEFA Nemzetek Ligája idei csoportbeosztása, válogatottunknak annyi esélyt adtak, mint hógolyónak a gázrezsón. Ez nem véletlen, hiszen három egykori világbajnokkal kerültünk egy kvartettbe: Angliával, Németországgal és Olaszországgal, amelyek közül az olaszok az aktuális Európa-bajnokok, míg az angolok a kontinensviadal ezüstérmesei. Aztán Angliát – óriási meglepetésre, hatvan év után, hivatalos meccsen – legyőztük. Ellenben ez a bravúr azzurrik ellen Cesenában már nem jött össze. Azt hiszem, búsongásra így sincs okunk, és persze időnk sincs, mivel szombaton már a négyszeres vb-győztes németekkel kell megmérkőznünk.

Miután Németországot kettészelték, ezen a néven sokáig 1942-ben játszottunk vele utoljára. Viszont a Német Demokratikus Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság ellen az idők folyamán többször is. Az NSZK ellen ugyan jóval kevesebbszer, mint az NDK-val szemben, ám annál fájóbb emlékűek azok a találkozások. Különösen, ha az 1954-es svájci világbajnokságot említjük. Ugyanis hiába győztük le az NSZK-t a bázeli csoportkörben nyolc-háromra, a berni fináléban – talán mindmáig érthetetlen módon – három-kettőre alulmaradtunk.

Nyugat-Németországban nem véletlenül emlegették úgy ezt az összecsapást, hogy a „berni csoda”, hiszen a Puskás, Czibor, Bozsik fémjelezte magyar válogatott akkor már kis híján négy esztendeje veretlen volt.

Ahogy fordult a történelem kereke, és az ország keleti és nyugati része egyesülhetett, ismét „megszületett” – a futballban is – Németország. Aztán, egy barátságos meccsen, kilencvennégyben találkoztunk is vele egy békés döntetlen erejéig... Ám hivatalos mérkőzésen legelőször a 2020-as Európa-bajnokság csoportkörében – nem tévedés – 2021-ben. Ekkor is iksz lett a vége, de ez igazi szenzációnak számított, különösen idegenben, az abszolút favoritnak tűnő németekkel szemben, még akkor is, ha azzal a döntetlennel lecsúsztunk a kontinensviadal folytatásáról.

Az már biztos, hogy most a magyar–németre zsúfolásig megtelik a Puskás Aréna. Buzdításban nem lesz hiány. Sőt, óvatosan azt is megjegyezném, hogy válogatottunk sikere esetén, akár a csoport élére is ugorhat, ami óriási tett lenne. Bizonyára az egész ország egy emberként örülne, ünnepelne, ha legyőznénk Németországot. És miért ne következhetne be egy „budapesti csoda”. Az esélyek ugyanis most pont fordítottnak tűnnek, mint amilyenek anno a berni vb-fináléban voltak...