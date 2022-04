A tiszta energiára való átállás napjainkban zajlik. Jövőbe mutató változás van kibontakozóban, amely formálja életmódunkat, innovációt hoz a mindennapjainkba – a zéró kibocsátású járművektől a megújuló energiaforrások széleskörű használatáig. A SEMCORP vállalati közössége kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a globális átalakulásban, és mostantól Debrecenben is izgalmas álláslehetőségekkel várja az új kollégáit.

A sanghaji központú cég a világpiacon vezető pozíciót tölt be az elektromos autók akkumulátoraihoz szükséges szeparátorfóliák gyártásában. Ilyen termékeket állítanak majd elő a most épülő debreceni üzemben is, négy gyártósoron évente 400 millió darabot. A SEMCORP – a világ legnagyobb lítium-ion akkumulátor-elválasztófilm gyártójaként – nemzetközi értékrendet képviselve érkezett Debrecenbe, termelési tevékenységét 2023-ban tervezi elkezdeni.

Szeparátorfóliák gyártása a SEMCORP-gyárban

A vállalat jogkövető, kulturális különbségeket figyelembe vevő és tiszteletben tartó, emberközpontú munkáltatóként elkötelezett az innováció mellett, amely egyben elkötelezettséget jelent a munkavállalók folyamatos képzésére is. A gyár a debreceni Déli Ipari Parkban az előre eltervezett ütemben épül. Tevékenysége hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország – azon belül Debrecen – az e-mobilitás iparának egyik központjává váljon.

A SEMCORP elkezdte csapata felvételét a debreceni üzemébe. A tavaszi és kora nyári időszakban elsősorban a támogató és az üzembehelyezéshez szükséges pozíciókat szeretnék betölteni, az év második felében – a beruházás készültségével összehangoltan – a termeléshez közvetlenül kapcsolódó műszakvezető, minőségellenőr és operátor munkakörökre fognak toborozni.

Precizitás. Professzionalizmus. Innováció. Ez a SEMCORP.

Aki úgy gondolja, hogy munkájával szívesen csatlakozna a technológia élvonalához, inspirálja a precizitás és a professzionalizmus, szakmai önéletrajzát elküldheti a [email protected] e-mail címre. Itt a lehetőség fejlődni és karriert építeni egy megbízható, stabil vállalatnál; kapcsolódni egy olyan globális közösséghez, amely részt vesz a mindennapi energiafelhasználás forradalmi változásában.

Bővebb információért, egy kötetlen beszélgetésért, látogasson el Debrecenben a Hajdú-bihari Napló Állásbörzére 2022. május 4-én. Az egész napos rendezvény helyszíne a Mathias Corvinus Collegium Debreceni Képzési Központ (a volt Aranybika épülete – Debrecen, Piac u. 11-15.).

Keresse a SEMCORP standját, ismerje meg jobban a vállalat kultúráját, tudjon meg többet az elérhető nyitott pozíciókról!

További információ a SEMCORP honlapján.