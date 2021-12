Apple Watch: egy komplett orvosi stáb a csuklódhoz erősítve

Olyat tud ez a készülék, amit előtte nem tudott senki.

Orvosok által is elfogadott méréseket produkál a véroxigénszintedről, valamint egy EKG-t is tudsz vele bármikor produkálni. Korábban ez elképzelhetetlen lett volna, de ma már megmutatta az Apple mindenkinek, hogy igenis lehetséges. A jövő itt kezdődik!

Ha használod az okosórád, és a hozzá kapcsolódó applikációt, akkor mindig képbe leszel az egészségi állapotoddal kapcsolatban. Amerikában, sőt már Magyarországon is volt arra példa, hogy igazoltan életet mentett egy Apple Watch azzal, hogy pitvarfibrillációt jelzett. Nem elhanyagolható hát a jelentősége!

Sokakat már csak ezek a funkciók is meggyőznek. Téged is? Nézd meg a CoolMobile.hu Apple Watch kínálatát, és szerezd be a sajátodat is!

Ez álmaid órája!

Átvitt értelemben is, ugyanis van hozzá egy Alvás app, ami akkor dolgozik, amikor te alszol. A feladata annyi, hogy rögzíti, mi történik veled az alvásod során. Még a légzésszámodat is feljegyzi. Ebből pedig rengeteg hasznos információra szert tehetsz, amelyek segítenek a megfelelő alvásrutin kialakításában. Ha valóban jól szeretnél aludni, és mindig kipihenten akarsz ébredni, akkor nagy segítség lesz számodra ez az okosóra.

Edző vagy edzőpartner?

Bármelyik lehet, attól függ, hogy hogyan használod. Számos sportág bele van táplálva, sokat felismer. Egy példa: ha elindulsz kerékpározni, akkor tudni fogja, ha már feültél a biciklire és elkezdtél tekerni. Ilyenkor azonnal emlékeztet is, hogy indíts egy edzést. Érdekesség, hogy még esésészlelés is van benne, az új típusokban már kerékpározáshoz is.

Számos beállítási lehetőséged van, ha sportolni szeretnél. Akár hangosan be is mondja a fontos információkat, mint például a sebességed vagy a megtett távolság. De az elégetett kalóriákat is jegyzi. Emellett akár úszáshoz is magaddal viheted, mert 50 méteres mélységig teljesen vízálló.

Forrás: coolmobile.hu

Apple design

Ha ezt a két szót látod így leírva egymás mellett, neked is eszedbe jut valami? Már amikor Steve Jobs megreformálta a Mac-eket, látható volt, hogy sokat számít a jó design. Ezt azóta is jól tudja a cég, legyen szó bármilyen készülékéről.

Ennek megfelelően alkották meg az okosórájukat is, amely gyönyörű lett. Számos szín közül lehet válogatni, ráadásul ahogy haladunk előre a szériákban, úgy egyre jobb a helykihasználás is.

Ezen felül még arról is gondoskodtak, hogy egyedivé tehesd a készüléked. Saját számlapot hozhatsz létre, melyen kijelezheted magadnak pl. a szélerősséget vagy a víz hőmérsékletét.

Praktikus

Az App Store-ból több ezer alkalmazást érhetsz el, melyeket közvetlen az Apple Watch-ra le is tudsz tölteni és azonnal elkezdhetsz használni.