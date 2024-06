Újabb háború a küszöbön? A dél-koreai haditengerészet közlése szerint 2023 novembere óta először futott be amerikai repülőgép-hordozó egy dél-koreai kikötőbe. A Theodore Rooseveltet két, Aegis ballisztikus rakétavédelmi rendszerrel felszerelt romboló kísérte.

A dél-koreai, a japán és az amerikai hadsereg hadgyakorlatot tart június végén, amelyen az amerikai repülőgép-hordozó is részt vesz. Június 19-én Oroszország és Észak-Korea megállapodást írt alá egy átfogó stratégiai partnerségről, amely magában foglalja a katonai segítségnyújtást védelmi háború esetén. Dél-Korea határozottan elítélte az egyezményt. Antony Blinken amerikai külügyminiszter is hasonlóan vélekedett a megállapodásról, mert az komoly fenyegetést jelent a regionális békére és stabilitásra – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.