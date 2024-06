Vitézy Dávid reagált Karácsony Gergely ámokfutására: ez méltatlan Budapest főpolgármesteréhez A jelenlegi főpolgármester kihívója a közösségi oldalán felszólította a baloldal főpolgármesterét, hogy kérjen bocsánatot. „A főpolgármester ma büszkén posztolta ki a saját Facebook-oldalára, hogy választási csalást követ el”

– hívta fel a figyelmet Vitézy Dávid arra a reggeli esetre, hogy Karácsony Gergely megrongálta kihívójának plakátját. „Ezzel egyidejűleg ma ellepték a fővárost olyan impresszum nélküli plakátok, melyek vele kapcsolatban hazugságokat terjesztenek" – jelezte az LMP főpolgármester-jelöltje. „Nem nehéz kitalálni, hogy ki a forrás: Karácsony Gergely és a Demokratikus Koalíció" – fogalmazott, majd hozzátette: ezt bizonyítani is tudják. Vitézy Dávid ezért bejelentést tett a választási bizottságnál, és büntetőfeljelentést is tett. Valamint felszólította Karácsony Gergelyt: „fejezze be a folyamatos jogsértést, és kérjen bocsánatot."