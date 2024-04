Elérhetővé tette Választási Manifesztumát a Fidesz Elérhetővé tette a KDNP által is támogatott, brüsszeli változásokat sürgető Választási Manifesztumát a Fidesz szombaton a közösségi oldalán. A dokumentum tartalmát Orbán Viktor miniszterelnök ismertette pénteken a kormánypártok európai parlamenti választási kampányindító rendezvényén a budapesti Millenárison. "Európa keleti felén a második világháború óta nem látott pusztító háború dúl. A háború, a szankciók és az energiaválság miatt az Unió gazdasága hanyatlik. A Nyugat nagyvárosait állandó terrorfenyegetettség uralja. A 2015 óta tartó migrációs invázió egyre erősödik. Az Ukrajnából beengedett gabona tönkreteszi az európai gazdákat és az európai mezőgazdaságot. A brüsszeli elit és az uniós pénzen felhizlalt Soros-hálózat ideológiai háborút vív: a genderpropagandával átneveli a gyermekeinket, az ellenállókat pénzügyi és politikai karanténba zárja. Európa válságban van. Ez nem az európai emberek hibája. Európát Brüsszel mai urai juttatták válságba, ezért menniük kell" - olvasható a Fidesz Facebook-oldalán. Változás kell! felszólítással hozzátették: ha így megy tovább, Európa belesodródik a háborúba, a migrációs hullámok tönkreteszik az európai nemzeteket, a genderpropaganda pedig megrontja gyermekeink jövőjét. - folytatódik a szöveg. Ha így megy tovább, az unió az emberek helyett továbbra is a Soros-hálózatnak adja az európai adófizetők pénzét - írták. "Itt az esély, hogy az európai parlamenti választást követően megváltoztassuk Brüsszelt" - emelték ki. Úgy fogalmaztak: "A Fidesz jelöltjeinek Brüsszelben is Magyarország az első! Ezért szavazzunk az európai parlamenti választáson a Fidesz békepárti és bevándorlásellenes képviselőjelöltjeire" - szólítottak fel a Választási Manifeszumban, amely azzal zárul: "Június 9-én csak a béke! Csak a Fidesz!"