Dúró Dórával semmi dolgom, nem szoktunk egyeztetni. Ha jól emlékszem, nagyjából másfél éve szembejött a parlament egyik folyosóján, akkor annyit egyeztettem vele, hogy kezét csókolom. Előtte is legfeljebb csak ennyit

– reagált Kocsis Máté az ATV-nek Magyar Péter állítására.

Magyar Péter a Telex-nek korábban azt állította: Dúró Dóra heti rendszerességgel egyeztet Kocsis Mátéval, a Fidesz frakcióvezetőjével, és ezeken az egyeztetéseken például arról van szó, hogy milyen olyan javaslatokat nyújtson be a Mi Hazánk, amiket a Fidesz maga nem akar beterjeszteni. Magyar Péter azt is kijelentette, hogy a Mi Hazánkból egyes képviselők rajta vannak a Fidesz fizetési listáján is.

Dúró Dóra, illetve a Mi Hazánk azt válaszolták erre a Telexnek, hogy Dúró Dóra nem egyeztet Kocsis Mátéval, és „Magyar Pétert a Mi Hazánk Mozgalom feljelenti rágalmazásért, a párttal kapcsolatos kijelentései miatt”. Magyar Pétert Dúró Dóráék amiatt is feljelentik, amit a fizetési listáról mondott, mert mint a Telexnek írták, „ennek a hazugságnak az ellenkezője igaz…” – jelezték.

„Magyar Péter volt 14 évig a Fidesznek a fizetési listáján, sőt saját bevallása szerint még két hónapja is Mészáros Lőrincnek akart dolgozni” – reagált a Mi Hazánk a Telexnek. Hozzátették: „a Mi Hazánk egyetlen politikusa sem volt soha a Fidesz fizetési listáján”