Budai a Mandinernek azt is megjegyezte, hogy a visszaosztott pénzek eredetileg akár kampánycélokra is érkezhettek. Hozzátette: korábban felvetődött annak a gyanúja is, hogy a Városháza eladásával járó „jutalékot” is kampánycélokra akarták használni, ám az eladás végül nem valósult meg.

A módszer a régi, de a Lánchíd-pénzek visszaosztása egy befejezett projekt – nyomatékosította a politikus.

Budai Gyula a lapnak nyilatkozva gyanús körülménynek nevezte még, hogy Karácsony Gergelyék idején ötmilliárd forinttal megemelték a költségeit a Lánchíd felújításának. Csak nem azért, mert eleve azzal számoltak, hogy az a másfélmilliárd forint, ami a számlagyáras Vig Mór cégéhez került, az majd közvetítők útján visszakerül a főváros baloldali vezetéséhez? – tette fel a kérdést a fideszes képviselő.