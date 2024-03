Orbán Viktor Donald Trumppal folytatott megbeszélése után a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, Trump elnök úr a béke elnöke volt. Tiszteletet parancsolt a világban, és ezzel megteremtette a béke feltételét. Az elnöksége alatt béke volt a Közel-Keleten és béke volt Uktrajnában is. Ma sem lenne háború, ha még ma is ő lenne az Egyesült Államok elnöke. Egyetértettünk abban, hogy béke akkor lesz, ha lesznek a világnak olyan vezetői, akik békét akarnak. Büszke vagyok arra, hogy Magyarország ezek közé az országok közé tartozik. Abban is egyetértettünk, hogy az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatokban még sok lehetőség van. Bár a kereskedelmi forgalmunk meghaladta a 9 milliárd dollárt, itt nem akarunk megállni. Ha az elnök úr visszatér, akkor újabb lendületet fogunk adni az amerikai-magyar kereskedelmi kapcsolatoknak. A kampány Amerikában gőzerővel zajlik, sőt rohan előre. Az amerikaiak dolga, hogy meghozzák a maguk döntését, nekünk magyaroknak meg az a dolgunk, hogy valljuk be őszintén, jobb lenne a világnak és jobb lenne Magyarországnak is, ha Donald Trump elnök úr visszatérne.