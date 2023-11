A kezdeti fázisban majdnem ezer, részben külföldi katonát és magyar tartalékos honvédet is érint az az országos hadgyakorlat, amellyel a Magyar Honvédség és a civil közigazgatás közötti együttműködést tesztelik. Novák Katalin köztársasági elnök jelenlétében, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanyában indította el az Adaptive Hussars 23 többnemzeti országos hadgyakorlatot - írja cikkében a Délmagyar.

A magyar emberek biztonsága a legfontosabb

A veszélyek korát éljük, a biztonság évtizedek óta szilárdan álló építményén komoly repedések jelentek meg. Háború, illegális migráció és azzal együtt terrorveszély sújtja Európát. Nyugat-Európa városaiban rendszeresek a zavargások, az európai polgárok elleni támadások, a terrorveszély a szerb–magyar határnál is fokozódik. Nemzetbiztonsági szolgálataink figyelmeztetnek, hogy a migrációval együtt terrorszervezetek katonái és vele együtt a terrorveszély is Magyarország határánál kopogtat

– mondta a helyszínen Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Hozzátette: a magyar kormány számára a béke megőrzése, Magyarország és a magyar emberek biztonsága a legfontosabb, és ezt csak egy jól kiképzett és felkészült magyar hadsereg garantálhatja.

Megkezdődött a haditechnikai eszközök átcsoportosítás

A haditechnikai eszközök átcsoportosítása már folyamatos. A győri MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred légvédelmi rakétaegységei például – mintegy százötven fővel és negyvenöt haditechnikai eszközzel, három menetoszlopban – Kecskemétre, Szolnokra és Pápára indultak vasárnap. Két Zlin-242 típusú kiképző repülőgép, öt H145M többcélú katonai helikopter, illetve egy AS350-es helikopter pedig Pápára települt át a szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandártól. Ahogy katonai konvojok indultak és indulnak többek között Hódmezővásárhelyről és Szentesről is.

Szövetségeseinkkel szorosan együttműködve, minden biztonsági kihívásra megfelelő válaszokat adni képes, felkészült honvédséget építünk. Hetente jönnek a jó hírek a honvédség háza tájáról, erősödünk, fejlődünk, egyre többen vagyunk, egyre modernebb eszközökkel, egyre több hadiipari beruházással

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Az országos hadgyakorlat elindításán Novák Katalin köztársasági elnök is részt vett (galéria)

Fotó: Török János / Forrás: Délmagyar

Csaknem 4500 katona részvételével zajlik

Épülő és üzembe álló gyárak, érkező és használatba vett nagyvasak, sikeres toborzás és komoly teljesítmények jelzik, egyre magasabb szintre lép a magyar honvédség. Az Adaptive Hussars 2023 is ebbe a sorba tartozik. Ez az olasz, török, horvát és amerikai részvétellel zajló, rendkívül összetett, az ország jelentős területére kiterjedő, a honvédség többségét és az államigazgatás jelentős részét megmozgató hadgyakorlat megszervezése és végrehajtása komoly feladat. Legfőbb cél, hogy tesztelje az ország védelmi igazgatási rendszerét és a magyar honvédség együttműködési képességét. Ennek érdekében, a honvédség kijelölt állománya mellett több, hazánkba települt szövetséges katonai, illetve a védelemigazgatásban érintett több állami szervezet is részt vesz a gyakorlatban. Megközelítőleg 4500 fővel, kétszáznál több technikát megmozgatva



– mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Az Adaptive Hussars a Magyar Honvédség 2023-ban tervezett legnagyobb, aktív és tartalékos állomány bevonásával megtartott gyakorlata, amely valós katonai mozgással járó átcsoportosításokkal felméri a haderő kijelölt készenléti erőit, valamint a honvédség vezetési rendszerének helyzetét. Ami a honvédséget illeti: vizsgázik most mindaz, amit eddig építettünk és megalkottunk hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A miniszter szerint látni fogjuk, hol tartunk, ahogy azt is, mit és hogyan kell tovább erősíteni. Látni fogjuk mire van szükség, kiderül ki és hogyan válik be. Kire lehet számítani. A megszerzett tapasztalatokkal jobb és erősebb lesz honvédségünk. Erősebb honvédséggel erősebb lesz Magyarország is – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.