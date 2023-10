Hajléktalankrízis 1 órája

Ellepték Budapestet az egyre agresszívabb koldusok

A villamosvonalakat ellepték a kéregetők, több kerületből is arról számolnak be, hogy a csomópontokban koldusok zaklatják a járókelőket. Már kempingsátrakat is állítanak a hajléktalanok a fővárosi kezelésű, VIII. kerületben található II. János Pál pápa téren. Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője szerint Karácsony Gergely főpolgármesternek másra mutogatás helyett végeznie kellene a dolgát.

Illusztráció (hajléktalanok a hetedik kerületeben) Forrás: Metropol Fotó: Máté Krisztián

A fedél nélküliek egy csoportja a gyepen hálózsákokban alszik, akadnak olyanok is, akik autókba húzódnak be éjszakára. A belső kerületekben élőktől egyre több panasz érkezik az agresszív koldusokra, akik főleg a 4-es, 6-os villamos vonalán inzultálják az utasokat. A hajléktalanok életvitelszerű közterületi tartózkodása súlyos közegészségügyi és köztisztasági állapotokat teremt, a padokon hagyják az élelmiszereket, és közvécének nézik a füves területeket. Illusztráció (hajléktalanok a hetedik kerületeben)

Fotó: Máté Krisztián / Forrás: Metropol A főváros a megoldást abban látja, ha közvécét épít a főváros a II. János Pál pápa téren, amely a közösségi költségvetésben Példamutató közvécék Budapesten megnevezéssel szerepel. A tervek szerint önöblítős, mozgássérültek által is használható, pelenkázóval felszerelt konténer megoldja majd a közegészségügyi problémákat. Az illemhely kialakítása a lakosságot megosztja, attól tartanak, hogy az új vizes blokk hasonló sorsra jut, mint a Blaha Lujza téri „mintavécé”, ahol a hajléktalanok mellett megjelentek a közterületi italozók, a prostituáltak és a drogosok is. Azt javaslom a főpolgármesternek, hogy pattanjon be a szolgálati sofőrje mellé, mellőzzék a buszsáv használatát, és menjenek ki a II. János Pál pápa térre. Nézzen körbe az általa kezelt parkban, és állapítsa meg: az ottani állapotok mennyire felelnek meg a minimális elvárásnak, amit egy európai fővárostól elvárhatnánk – mondta a Magyar Nemzetnek Wintermantel Zsolt.

A józsefvárosi Fidesz szerint a balliberális vezetés négy éve alatt hajléktalankrízis alakult ki, amit tovább tetéz, hogy a kormányellenes tüntetéseken haknizó Iványi Gábor, az Oltalom Karitatív Egyesület vezetője megfenyegette a kerületet, hogyha nem ad az önkormányzat 15 millió forintos gyorssegélyt az egyesületének, ötszáz hajléktalant küld utcára. A józsefvárosi képviselő-testület baloldali többsége odaítélte a támogatást az Oltalomnak. A teljes cikk ITT olvasható el.

