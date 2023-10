Ehhez jött még hozzá az a pár nappal ezelőtti hír, hogy Mártha Imre is zsebre tehet közel nyolcmillió forintot prémium gyanánt, mégpedig a tavalyi munkavégzésére tekintettel. A döntés azért különösen érdekes, mert éppen a múlt év végén – októberben – állt le napokra a budapesti szemétszállítás. A Márthához tartozó fővárosi kukások nem tűrték tovább az alacsony munkabérüket, Budapestet pedig napok alatt elöltötte a szemét.

Pénzszórás lepapírozva

A Magyar Nemzet által megismert, különböző közműcéges megbízásokat vizsgáló belső jelentésekből jóval sötétebb kép rajzolódik ki a Mártha vezette közművekről. Az egyik ilyen eset a fővárosi temetői zöldterület fenntartási munkáival kapcsolatos. A feladattal a BKM-hez tartozó temetkezési főigazgatóság ugyanis olyan kertészeti céget bízott meg, amely a feladatát nem teljesítette, ugyanakkor a Harmat Kert Kft. hamis teljesítési igazolásait elfogadták és ki is fizették. Az ügyben belső vizsgálat is indult, az ezzel összefüggő jelentésben pedig leírták: „A temetői zöldfelületek gondozásához és fenntartásához kapcsolódó munkáinak teljesítésigazolása nem a hatályos szabályozás szerint történt, nem vette figyelembe sem a hatályos jogszabályok, sem a belső szabályozások előírásait.” Megállapították azt is, hogy a temetővezetőktől érkezett nem megfelelő munkavégzést rögzítő visszajelzések ellenére az egyik főosztályvezető száz százalékban leigazolta a vállalkozó által végzett munkákat.

A semmire a fővárosi vállalat csaknem hetvenmillió forintot fizetett ki. A dokumentumokból pedig kiderül, hogy a felek ezt a kis „bakit” úgy próbálták elfedni, hogy a jogtalanul leigazolt számlák kifizetését „vagyoneltolódásként” tüntették fel.