Az ünnepségen részt vevő tanzániai alumnik és a magyar közösség előtt tartott beszédében Novák Katalin kiemelte:

Obedie Solomon Kimaro jól ismeri a magyarokat, megérti a mentalitásukat, gondolkodásmódjukat.

A köztársasági elnök úgy fogalmazott:

minden egyes jó program, jó kezdeményezés mögött emberi történetek állnak, így az ösztöndíjprogram mögött is.

A 2017-ben indított Stipendium Peregrinum Program mögött ott az akarat, hogy ezek a történetek folytatódjanak

– hangsúlyozta, hozzáfűzve:

az a kiváltság érte, hogy Magyarország első női elnökeként szolgálhat, és találkozhatott Tanzánia első női elnökével.

Mint mondta, elhatározták, hogy fokozzák az együttműködést és a barátságot, ami azt is jelenti, hogy mától kezdve ez az ösztöndíjprogram nemcsak tanzániai fiataloknak kínál lehetőséget arra, hogy Magyarországra jöjjenek tanulni, hanem a magyaroknak is, hogy Tanzániában tanulhassanak. Ennek jelentősége, hogy ezek a diákok hozzájárulhatnak két ország, két nemzet barátságához és együttműködéséhez is – mutatott rá Novák Katalin.