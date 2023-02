Több fénykép is tanúskodik arról, hogy a múlt héten letartóztatott Marc Tarabellával is meglehetősen közeli viszonyt ápolt a baloldali európai parlamenti képviselő.

Egy fotó tanúsága szerint – egy másik akkori magyar EP-képviselő, Meszerics Tamás társaságában – együtt ünnepelték egy magyar kézilabdacsapat nemzetközi kupagyőzelmét korábban, Strasbourgban. A képeken a kupát tartva Ujhelyi, míg a jobb szélen a letartóztatott Tarabella látható:

Korábban beszámoltunk róla, a belga szocialista politikust korrupcióval, pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel vádolják.

Az Origo emlékeztetett arra is, hogy az egykori szocialista Ujhelyi István próbálja tagadni, hogy bármi köze lenne vagy személyes kapcsolatban állna a korrupciós botányba keveredett képviselőtársaival, de a tények rendre megcáfolják. Eva Kaili görög politikussal, az Európai Parlament egykori alelnökével is közös képen pózolt, amikor még 2017 októberében Ujhelyit a negyven éven aluli EP-képviselők alelnöknek, míg Eva Kailit elnöknek választották meg. Sőt a másfél millió euró készpénzzel lebukott hölggyel még közös konferenciát is szerveztek Brüsszelben.