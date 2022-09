Miután kiderült, hogy az Egyesült Államokból is érkeztek pénzek Márki-Zay Péterékhez, azóta a baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje ragaszkodik ahhoz az érveléshez, hogy a választás előtt a Mindenki Magyarországa Mozgalom nem választási kampányt folyatott. Egy korábbi interjúban azonban azt állította, hogy a mozgalom számlája a központi kampány működtetését szolgálta.

Volt egy MMM-es számla. Ami a központi kampánynak a működtetését szolgálta. Természetesen ebből voltak jelöltek, akiket támogattunk

– ezt még májusban mondta Márki-Zay Péter a Magyar Nemzetnek Ez azért különösen érdekes, mert a bukott miniszterelnök-jelölt a közelmúltban nyíltan beszélt arról, hogy még májusban is kapott az Egyesült Államokból több száz millió forintot, amiből a kampány utolsó számláit is kifizették. Azóta Márki-Zay azzal védekezik, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) nem választási kampányt folytatott az április 3-a előtti hónapokban. Ennek viszont gyökeresen az ellenkezőjét állította még májusban, hiszen tételesen felsorolta, hogy a jelöltek támogatásán kívül az úgynevezett bömbis autókat vagy a robocall hívásokat is ezekből a pénzekből fizették.

A baloldali előválasztás előtti automata hívásokban konkrétan így buzdított Márki-Zay a szavazásra: „Kérem szavazzon személyesen vagy az interneten. Adjon bizalmat nekem vagy az engem támogató szervezeteknek. Ha rám szavaz, nyomja meg az 1-es gombot.” Ez a szövegrész egy október 9-i hívásból származik, tehát mindössze egy nappal azután, hogy Karácsony Gergely visszalépett Márki-Zay javára, már ilyen hívásokkal próbálták szavazásra buzdítani az embereket. Bár ekkor még számos baloldali párt és politikus hezitált, ám például a Momentum már teljesen mellszélességgel beállt Márki-Zay mögé

