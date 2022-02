Az óbudaiak népszerű közparkjából Karácsony Gergely főpolgármester és párttársa, Szabó Tímea országgyűlési képviselő a helyi lakosság igényeivel szemben – a természet megóvására hivatkozva – olyan új kezelési és látogatási tervet dolgoztak ki, amely távol tarthatja a Hajógyári-sziget rendszeres látogatóit is – írja a Magyar Nemzet.

A főváros az új tervekről péntek délután tartott egy helyszínbejárással egybekötött egyeztetést a Hajógyári-sziget közparki területét érintő témákról. Ezek alapján alakíthatják ki a sziget végleges zöldkoncepcióját a Radó Dezső-terv keretein belül.

Az Óbudai Hírek úgy tudja:

az új tervezet eredményeként elviselhetetlen szúnyoginvázió söpörhet végig a dunai szigeten, ugyanis a főváros a szúnyoggyérítést is betiltaná a területen.

A moszkitók szaporodását azzal is segíthetik, hogy a fűkaszálást is minimálisra csökkentené a főváros, ugyanis a tervezet kimondja: „a gyepterületek kaszálása maximálisan évente kétszer végezhető el”.

Ami még ennél is aggasztóbb képet fest: a tervezetben leírják, hogy a galériaerdőben csak minimális beavatkozást fognak végezni, az állományok fenntartását és megújulását a „természetes erdődinamikai folyamatokra kell alapozni”. Az Óbudai Hírek emlékeztet: a magára hagyott, invazív fák közül dőlt rá nemrégiben egy hatalmas korhadt fa a játszótéri hintára a Római-parton. De példa lehet az a 2015-ös eset is, amikor épp a Hajógyári-szigeten halt meg egy fesztiválozó, amikor a sátrára zuhant egy kiszáradt fa.

Az új terv szerint a sátorozás és táborozás tiltott lesz, kivéve a már említett Sziget-fesztivált. Ráadásul csak ők helyezhetnek ki kereskedelmi és vendéglátóipari egységeket, telepíthetnek büféket és illemhelyeket a szigetcsúcsra.

Még tavaly egy civil csoport petíciót indított, hogy a sziget északi részét hagyják meg jelenlegi formájában.

Az Óbudai-sziget egy olyan egyedülálló értéke a Fővárosnak, amely jelenlegi formájában is sokak számára számos tevékenységhez – mint például pihenés, sport, családi program, csoportos események, nagyobb rendezvények, sportesemények és kutyasétáltatás – biztosít teret

– állt a petícióban, amelyben azt is kérték: engedjék be a kutyákat legálisan, szabadon, póráz nélkül. Továbbá arra is felhívták a figyelmet, hogy az északi szigetcsúcson a kutyafürdetési lehetőség egyedülálló, semmi mással nem helyettesíthető értéket jelent a hazai kutyások számára. Bardóczi Sándor főkertész közösségi oldalán reagált a civilek javaslatára. Azt írta: nagyon hasonlókat gondol a sziget jövőjéről, néhány dologban azonban a kutyásoknak is némi önmérsékletet kellene ahhoz gyakorolniuk, hogy a sziget „megmeneküljön”. Ezek mellett szeretné a szigetet keretező galériaerdőt helyi védelem alá helyezni, és nemet mondana az északi szigetspiccen a gyalogos- és kerékpároshídra, valamint a K-híd Mozaik utcával párhuzamos beforgatására, mint fejlesztési elképzelésre természetvédelmi érdekek miatt, valamint a sziget teljes árvízvédelmére, ami rengeteg fa kiirtásával járna, és semmi sem indokolná a hullámtér beszűkítését.

A jelenleg ismert tervezet tovább szigorítaná a szabadidőpark látogatóinak mozgásterét is. A területet átszelő sétautakról letérni csak a horgászoknak lenne engedélyezett. A kutyákat sem szabadna póráz nélküli sétáltatni, továbbá a fészkelő madarak és más természeti értékek bármilyen formában történő megzavarását és a technikai sporttevékenységeket is megtiltanák.

Borítókép: Óbudai-sziget árvíz idején / Illusztrációfotó / Nemzeti Sport