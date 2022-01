„Ebben a sikeres Kárpát-medencei jövőben ott szerepel Ukrajnai is, ezért próbálunk lépésről lépésre mindent megtenni annak érdekében, hogy a magyar-ukrán kapcsolatokat minden tekintetben jó irányba tereljük” – emelte ki, hozzáfűzve, hogy Ukrajna minden nehéz pillanatban eddig is számíthatott Magyarország támogatására, és most, a koronavírus-járvány közepette is.