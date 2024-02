Az NFL-ben ez a kilencedik alkalom, hogy egy klub meg tudta ismételni egy évvel korábbi sikerét, legutóbb 19 éve volt erre példa. A Chiefs 1970, 2020 és 2023 után története során negyedszer hódította el a Vince Lombardi-trófeát, négy éve szintén a kaliforniai riválist múlta felül a Super Bowlon.

A Kansas City Chiefs vezetőedzője, Andy Reid birtokolja a trófeát, miután a Chiefs megnyerte a Super Bowl LVIII-t a San Francisco 49ers ellen a nevadai Las Vegas-i Allegiant Stadionban, 2024. február 11-én

Fotó: Patrick T. Fallon / Forrás: AFP

Andy Reid vezetőedző és Patrick Mahomes irányító a harmadik diadalával nagyon előretört az örökrangsorban: előbbi utolérte Bill Walsh és Joe Gibbs párosát és csupán a négyszeres bajnok Chuck Noll és a hatszoros győztes Bill Belichick maradt előtte, míg utóbbi Troy Aikmant fogta be, közvetlenül felzárkózva Terry Bradshaw és Joe Montana mögé, egyedül a hét diadalával minden idők legeredményesebb játékosa, Tom Brady-től maradt távol.

A döntő legértkékesebb játékosa immár harmadszor Mahomes lett, amivel Montanát érte utol és már csak Brady van előtte öt Super Bowl MVP-címmel.

A Kansas City Chiefs 15-ös hátvédje Patrick Mahomes fut a labdával a Super Bowl LVIII alatt a Kansas City Chiefs és a San Francisco 49ers között az Allegiant Stadionban, Las Vegasban, 2024. február 11.

Fotó: TIMOTHY A. CLARY / Forrás: AFP

NFL, 58. Super Bowl:

Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers 25–22 (0–0, 3–10, 10–0, 6–9, 6–3) - hosszabbítás után

A meccsen elsőként a San Francisco támadhatott, de hiába haladt magabiztosan, az év támadójának választott futó, Christian McCaffrey kezéből kiverték a labdát a védők. A Chiefs nem tudta kihasználni a hibát, a kaliforniai csapat védelme kétszer is gyorsan leparancsolta a pályáról a címvédő támadóit. Az első pontokra a San Francisco harmadik labdabirtoklásáig kellett várni, de az rögtön csúcsdöntést hozott, ugyanis az újonc Jake Moody 55 yardos rúgásával eggyel megdöntötte a Super Bowlok történetének leghosszabb sikeres mezőnygólját.

Az első igazán nagy támadó játékot a Kansas mutatta be, amikor Patrick Mahomes 52 yardos passzt dobott Mecole Hardmannek. Hiába járt közel az első touchdownhoz a Chiefs, rögtön a következő játékban a futó Isiah Pacheco elvesztette a labdát nyolc yardra a célterülettől. A labdaszerzést a San Francisco sem tudta pontszerzéssel kihasználni, mert a Chiefs remek védelme továbbra is állta a sarat, igaz - az addigi egyetlen nagy játékot leszámítva - a túloldalon a 49ersé is. A védelmek dominanciáját a San Francisco tudta megtörni egy trükkös játékkal: az elkapó Jauan Jennings passzolt McCaffreynek, aki elkapásból 21 yardot futva tízpontosra növelte az előnyt. A Főnökök az első igazán hatékony és jó támadósorozatukat a nagyszünet előtt vezették, 13 játékból 65 yardot tettek meg, s bár a touchdown nem jött össze, egy közeli mezőnygóllal 10–3-ra szépítettek.

Usher és az amerikai énekes-dalszerző, Alicia Keys fellép a Super Bowl LVIII Apple Music félidei műsorában a Las Vegas-i Allegiant Stadiumban, 2024. február 11-én

Fotó: TIMOTHY A. CLARY / Forrás: AFP

A félidei show után - a nyolcszoros Grammy-díjas Usher szórakoztatta a nagyérdeműt - a főszerep ismét a csapatoké, pontosabban a védelmeké volt, ugyanis Mahomes eladta a labdát, a passzát az újonc Ji'Ayir Brown kapta el, viszont a nagyszerű mezőnypozíció ellenére nem tudott pontokat szerezni a 49ers, mert a Chiefs védelme egy tapodtat sem engedte közelebb a riválist a célterülethez.

A következő két támadásból még egy újabb első kísérletig sem jutottak a csapatok, aztán Mahomes futásaira alapozva a Chiefs átjutott a félpályán, Harrison Butker pedig 57 yardos mezőnygóljával azonnal átadta a múltnak kollégája, Moody rekordját. Ezt követően ismét a védelmek domináltak, azonnal leparancsolták az ellenfél támadóit a pályáról, csakhogy a Kansas City puntja után a labda hozzáért egy San Franciscó-i játékos lábához, így szabaddá vált, azt pedig a Chiefs szerezte meg. Mahomes azonnal kihasználta a lehetőséget, az első játékból 16 yardos touchdown-passzt osztott ki Marquez Valdes-Scantlingnek, így először vezetett a címvédő (13–10).