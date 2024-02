Nemcsak a magyar szurkolókat, hanem a külföldi szakírókat is lenyűgözi Szoboszlai Dominik a Liverpoolban nyújtott teljesítménye. Egy nemzetközi szaklap videóelemzésben arra világított rá, a magyar középpályás kulcsszereplő Jürgen Klopp csapatában. A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is dicsérte játékosát, és az olaszok világklasszis játékosához hasonlította a jelenleg sérüléssel küszködő labdarúgót.

A Szoboszlai Dominikot sérülés miatt továbbra is nélkülöző Liverpool FC magabiztos, 4-1-es győzelmet aratott az angol bajnokság legutóbbi fordulójában, Jürgen Kloppnak nagy szüksége lenne a magyar középpályás játékára a bajnoki versenyfutásban. A FourFourTwo futballmagazin szakírójának, Adam Cleary-nek egyik korábbi elemzése is erre világított rá. Sőt, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi szerint Szoboszlai még jobb teljesítményre lehet képes a jövőben – írta meg az Origó.

Passzol a Liverpoolhoz

A magyar válogatott csapatkapitánya mindössze két hónap alatt vívta ki magának ezt az elismerést, hiszen az elemzés még október végén jelent meg. Cleary rávilágít, míg a 23 éves futballista korábbi klubjaiban a 4-3-3-mas felállásban jobb- és balszélsőként is szerepelt, addig Jürgen Klopp a Liverpoolban a nyolcas, azaz a középső középpályás pozícióján szerepelteti – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (j) ünnepel csapattársaival, Luis Diazzal (k) és Conor Bradley-vel

Fotó: Adam Vaughan / Forrás: MTI/EPA

Szoboszlai rendkívüli játékintelligenciával rendelkezik, nagyon atletikus, hihetetlen keményen dolgozik és megvan benne az intenzitás, ami a Liverpool középpályás-játékához kell, szóval tökéletesen passzol ide

– fejtegette a FourFourTwo futballmagazin szakírója. Cleary továbbá kiemelte, hogy a magyar játékos rengeteg labdát szerez, ráadásul a pálya minden pontján képes erre, ezzel elősegítve, hogy a Liverpool visszatérhessen korábbi játékstílusához. Egykoron a Jordan Henderson, Fabinho, Gini Wijnaldum hármas játszott szűrőként a Vörösöknél, azonban Cleary szerint – a jelenleg sérült – Szoboszlai magasabb szinten végzi ezt a tevékenységet, kifejezetten sok átadást blokkol. A magyar válogatott edzője, Marco Rossi szerint még nagyon sok lehetősége van a fejlődésre a nemzet tizenegy csapatkapitányának.

Az új Pirlo Rossi

Rossi képesnek tartja Szoboszlait, hogy egy olasz világklasszis nyomdokaiba lépjen.

Lehet belőle új Andrea Pirlo. Tökéletes indítások 50-60 méterről, kivételes rúgótechnika, a játék átlátása, gyorsaság, ráadásul mindez már egy Liverpoolban

– nyilatkozta nemrégiben a válogatott edzője.

Nálunk ő támadó középpályás, aki belátása szerint szabadon mozoghat, de 10-15 méterrel hátrébb még többet is hozzátehet a játékhoz

– hasonlította Szoboszlait a Sampdoria jelenlegi edzőjéhez.

Andrea Pirlo az AC Milant és a Juventust is megjárva, 116-szoros olasz válogatottként, Európa-bajnoki és klubvilágbajnoki aranyérmesként és hatszoros Serie A-bajnokként vonult vissza.

Andrea Pirlo 116-szoros olasz válogatott

Fotó: MATTEO BAZZI / Forrás: MTI/EPA

Szoboszlai, bár Pirlo eredményeit elérni még rengeteg ideje van, már minden bizonnyal elégedett lenne, ha az idény végén angol bajnoki címet nyerhetne a Liverpoolal, vagy az Európa-liga elsőséget is be tudná zsebelni az angol csapattal. Ami a közeljövőt illeti: a vasárnapi Ligakupa-döntőn még nem biztos, hogy Szoboszlai pályára léphet. A csapat edzője, Jürgen Klopp legutóbb úgy nyilatkozott, kicsi az esély arra, hogy a magyar középpályás lehetőséget kaphasson a döntőben. Nehezíti a Pool helyzetét, hogy múlt szombaton Curtis Jones és Diogo Jota is megsérült a Brentford otthonában 4-1-re megnyert mérkőzésen, így egyelőre nagy kérdés, hogy pontosan milyen összeállításban léphet majd pályára az említettek mellett a kapus Allisont és a szélső védő Trent Alexander-Arnoldot is nélkülöző Liverpool a vasárnapi fináléban.