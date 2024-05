A nagyon jó helyen, könnyen megközelíthető, csöndes környezetben lévő debreceni ház mindenféle modern digitális fényűzést nélkülöz, ugyanakkor korszerű és rendkívül átgondolt, jó elosztású. Az ingatlan több családi „leosztásban” is használható, minden alapvetően elvárt igényt kielégít. Egy tisztasági festést követően azonnal költözhető. Fontos hozzáadott érték egy 36 m2-s önálló bejáratú lakrész. A debreceni ház minden ízében látszik, hogy vigyáztak rá, folyamatosan foglalkoztak vele, amit a tulajdonos személye is tükröz majd a leendő vevőnek.

Új gazdáját várja ez a mesés debreceni ház

Az eladó debreceni ház részletei

“Debrecenben, Kincseshegy legszebb részén, a Liget Tér 7 szám alatt, eladó egy 750 m2-s telken elhelyezkedő, 1997-ben épült, 142 m2-s, nappali + 4 szobás családi ház, önálló dupla garázzsal.

Az ingatlan elhelyezkedése túlzás nélkül kiváló, a Liget téri szabadidős parkkal szemben található, csöndes, zöld övezeti környezetben. A telek szabályos alakú, 20 méteres utcafronttal. Rendezett, térkövezett és színes növényekkel tarkított, füvesített udvar fogad, amit egy 5 körös automata öntözőrendszer locsol. A vízellátás fúrott kútról történik, ami az elmúlt évben új szivattyút kapott. Az autóval való bejutás az udvarra egy táv vezérelt tolókapun keresztül lehetséges.

A ház beton alapra épült, 38-as téglából, betonfödémes, a tető szigetelt és az egész ingatlanra elmondható, hogy szerkezetileg, statikailag kifogástalan állapotú. 142 m2 áll rendelkezése, ami az alábbiak szerint oszlik el:

előszoba

tágas közlekedő

konyha – étkező - kamra

nappali

4 egész szoba

fürdőszoba, káddal és zuhanykabinnal + toalett

2 külön bejáratú wc, bidével és piszoárral

háztartási helyiség

gardrób

Az ingatlan alaprajza, elosztása átgondolt és praktikus. Külön előnye, hogy a négy szobából kettő, korábban üzleti, irodai tevékenységre lett kialakítva, önálló bejárattal az utcafronti homlokzat felől. Kellően szeparált, nagyon jól hasznosítható, összesen 36 m2-s helyiségekről van szó (két szoba), önálló kis konyhával és toalettel. Bármilyen otthon végezhető irodai vagy egyéb tevékenységre, valamint több generáció lakhatására is alkalmas lakrész. Alaprajz a képek között!

Tágas nappali is van benne

A ház „privát” bejárata a ház oldalán található. Itt egy előszobán keresztül tágas közlekedőből nyílik minden helyiség; konyha – étkező, kamra az utcafront felé, valamint az udvarra néz két szoba és egy központi élettérként funkcionáló hangulatos nappali. A nappaliból egy tolóajtós nyílászárón át érhető el a terasz és kertkapcsolat, ami hűvösebb időkben egy manuálisan kezelhető szélvédett ponyvával fedett. Az „üzleti” lakrész a mosókonyhán keresztül érhető el, aminek az utcafront felől önálló bejárata is van, így a privát szférát nem zavarja.

A fűtést kondenzációs gázkazán biztosítja padlófűtéssel (nappali, konyha, folyosó, „iroda”) és radiátorral hőleadókkal. A 36 m2-s külön lakrésznek saját termosztátja van, így külön szabályozható. A nappaliban egy nagyon szép kandalló is üzemel, amihez 30 mázsa bekészített fa is van. A hálóban és a nappaliban klíma is üzemel. Hőszigetelt üvegekkel ellátott műanyag nyílászárókkal szerelt, rejtett tokos redőnyökkel és szúnyoghálóval. A burkolat a szobákban makulátlan állapotú fényes, halszálkás parketta, a többi helyiség járólapos. Biztonsági kamera és riasztórendszer van. A tetőtér igény esetén beépíthető, betonfödémes. A tetőszerkezet szintén makulátlan állapotú, feljutás a mosókonyhában lehetséges.

Zuhanykadin és sarokkád egymás mellett

A garázs a telek hátsó részén található, B30-s téglából épült és 28 m2. Két autó beállása is kényelmesen megoldható, egy nyílós, szekcionált táv vezérelt kapun keresztül. Nyári konyhaként is használható (lásd a képeken). Kerámia burkolatos, a falazata mennyezetig csempézett és vízkiállás is van. A garázs mellett épült még egy fa tároló, ahol egy plusz wc is be lett kötve, valamint a garázs külső homlokzata felől egy praktikus tusolót is kialakítottak. A telek bal oldalán határolt kerítésnél egy elkerített kutyafuttató is használható. Az udvari sütögető fákkal tarkított, árnyékos helyre került.

Összegzés:

Nagyon jó helyen, könnyen megközelíthető, csöndes környezetben lévő, valóban tisztességesen megépített, szép ház. Mindenféle modern digitális fényűzést nélkülöz, ugyanakkor korszerű, rendkívül átgondolt, jó elosztású, többféle családi „leosztásban” is használható, minden alapvetően elvárt igényt kielégítő ingatlan. Nincs lelakva, abszolút költségmentes, egy tisztasági festést követően azonnal költözhető. Külön pikantériája a 36 m2-s önálló bejáratú lakrész. Az udvar tiszta, rendezett és átgondolt. A garázs tágas és négy szaniteres helyisége is van a garázzsal együtt. A ház minden ízében látszik, hogy vigyáztak rá, folyamatosan foglalkoztak vele, amit a tulajdonos személye is tükröz majd a leendő vevőnek.

Aki magára ismert a hirdetésben, erősen ajánlott a megtekintés, nem fog csalódni.”

