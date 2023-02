A kapcsolódó hirdetés szövege szerint a debreceni Füredi Kapu lakóparkban, liftes társasházban, 67/76 m2 lakóterű, 3 szobás, étkezős, kellemes hangulatú, tágas, napfényes, praktikus elrendezésű lakást kínálnak eladásra. A környék kiváló infrastruktúrával rendelkezik, néhány perc távolságban minden elérhető, a mire a mindennapokban szükség lehet. Több buszjárat megállója konkrétan a lakópark előtt, autóval akár a lépcsőház mellett is lehet parkolni. A lakópark üzletei között megtalálható többek között élelmiszerbolt, gyógyszertár, szépségszalon, kozmetika, étterem, kávézó is. A zárt belső udvaron az arra jogosultak számára parkolók vannak, másrészt zöld terület padokkal. A lakópark 2006-ban épült.

A lakásról

Az eladásra kínált lakás a tetőtérben van, az ötödik emeleten, másik három lakással egyetemben. A liftes lépcsőházból egy zárt előtéren keresztül közelíthetőek meg a lakások. A lakótér alapterülete 76 m2, a nettó lakótér 67 m2-es, azonban a lakás minden négyzetcentimétere abszolút kihasználható. Központi helyet foglal el az étkező, amiből a többi helyiség nyílik. Valójában egy légtérben van a konyhával, mindössze egy pult választja el őket egymástól. Önmagában a konyha is kényelmes méretekkel rendelkezik.

A szobák mindegyike külön bejáratú, a legnagyobb szoba jelenleg szülői háló, azonban ha a család létszáma megengedi, akár egy kényelmes nappalinak is tökéletesen megfelel. A másik két szoba is tágas, jól berendezhető, elfér benne minden szükséges bútor. A fürdő és a WC külön-külön. A fürdő méretéből adódóan a mosógép kényelmesen elfér benne úgy, hogy egy polcos szekrénynek is megvan a helye. A lakás tájolásának köszönhetően szép világos, a konyhai oldal néz keleti, a gyerekszobák déli irányba. A nagyszobából körpanoráma nyílik a környező városrészekre.

Rezsi, rezsi, rezsi…

A rezsi abszolút kezelhető, és a meghatározott átlagfogyasztás alatt tartható. A közös költség 11 ezer, a havi fűtésátalány 30 ezer forint ami magába foglalja a meleg víz fogyasztását is. Az épület házközponti fűtéssel rendelkezik, és minden lakás egyedi fűtésmérővel van felszerelve. A lakás tulajdoni viszonyai rendezettek, a birtokba adás megegyezés szerint, de rugalmasan megoldható.