Hajdú-Biharban, azon belül is Debrecenben eladásra kínálják a Két Tölgy Vendégházat. A vendégház a Halápi erdő közepében helyezkedik el, az Alföldi Kéktúra útvonalán.

Az ingatlan 15000 négyzetméteres telken fekszik, melyen a 405 négyzetméteres vendégházban található 9 szoba, 3 fürdőszoba, konyha, étkező és egy nagy nappali. A pincében kialakítottak egy szaunát és dézsafürdőt is. Az udvaron található egy 100 nm-es ló és egyéb állat tartására alkalmas istálló is, így az ingatlan önellátó gazdálkodásra is megfelelő.

A vendégház eredetileg erdei iskolának épült, majd utána átalakították és magánszállásként működött. Jelenleg nem üzemel. Minden vendégszoba kihasználásával egyszerre 25-30 ember elszállásolására alkalmas. A természeti adottságokból, elhelyezkedéséből adódóan,csendes, nyugodt környezetben található.

