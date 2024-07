– Sokat fejlődtem az elmúlt évben, örülök a hosszabbításnak – mondta Vajda Botond a Haonnak a szerződése aláírását követően. Alig több mint egy esztendő telt el azóta, hogy a DVSC szerződtette a DVTK egyik csiszolatlan gyémántját. Vajda Botond hamar bizonyította, nagy hibát követnek el a borsodiak, rendre helyet kapott a Loki kezdőjében. A tavalyi szezon második felére már abszolút alapembere volt Szrdjan Blagojevics együttesében.

Vajda Botond örül a szerződéshosszabbításnak

Forrás: DVSC-archív

Vajda Botond a DVSC egyik legjobbja

A debreceni szélső az előző kiírásban 1347 percet töltött a pályán, amellyel a második legtöbbet foglalkoztatott fiatal volt Baranyai Nimród után a DVSC-ben. A bajnokságban 21 meccsen 5 gólt és 1 gólpasszt jegyző szélső így fogalmazott, amikor átvette az év felfedezettje elismerést. – A játék minden terén fejlődtem, sok tapasztalatot szereztem, az edzéseken is próbáltam odatenni magam, nagyon sok mindenkinek köszönettel tartozom – mondta. Voltak olyan szurkolók is, akik egyenesen a magyar labdarúgó-válogatottba követelték a Loki 22-esét, a meghívó azonban egyelőre nem jött a Debrecen játékosának. Kedden azonban bombaként robbant a hír: Vajda Botond szerződéshosszabbítás! Talán ez lesz a legnagyobb „igazolása” a debrecenieknek, hiszen mindig fontos, hogy a kulcsjátékosok maradjanak egy klubnál. A tinta még szinte meg sem száradt a kontraktusán, de portálunknak már nyilatkozott is a hajdúságiak egyik közönségkedvence. A cselmester jobbszélső kiemelte, örül a bizalomnak, hogy a Lokiban folytathatja karrierjét. – Jó helyen vagyok Debrecenben, jól érzem magam, a csapat is nagyon rendben van. Annak külön örülök, hogy a szurkolók az első perctől kezdve mellettem vannak.

Szoktam érzékelni, egy-két komment is eljut hozzám, de éppen ezért egy feladatom van: minél jobban teljesíteni. Mindig motivál, hogy drukkolnak nekünk, ettől akár a teljesítményünk is jobb lehet.

Voltak érdeklődők irántam, de éppen ezekért írtam alá szerződésem – kezdte a szélső.

A kemény munkában hisznek

A DVSC egyebek mellett jelenleg edzőtáborban tartózkodik Ausztriában. Az előző esztendők tapasztalatai alapján jól bevált szokás ez, hiszen a kemény munkát arra alkalmas időjárási körülmények között végezhetik a játékosok. Az osztrák tréningekről, a munkáról és a csapatról is szót ejtett a piros-fehérek egyik legértékesebb játékosa. – Remek helyen vagyunk, megfelelőek a körülmények. Annak külön örülünk, hogy az időjárás is nagyszerű.

Ilyenkor az új társak is könnyen be tudnak illeszkedni, de ezzel egyébként sincs gond: nagyon összetartó közösséget alkotunk, befogadjuk az újonnan érkezett játékosokat, akik amúgy nagyon rendesek.

A fókusz azért elsősorban a munkán van, pörgősek a tréningek. Az elsődleges feladatunk, hogy minél jobb formába kerüljünk a bajnoki rajtra – mondta.